Vitajte v 21. storočí: VIDEO Martina Schindlerová absolvovala kloktací PCR test... Prídu vám ho urobiť aj domov!

BRATISLAVA - Do zoznamu osobností, ktoré sa nakazili koronavírusom, najnovšie, bohužiaľ, pribudla aj speváčka Martina Schindlerová. Aj napriek tomu, že usmievavá umelkyňa bojuje s ochorením, jej príspevok z testovania potešil mnohých ľudí. Brunetka totiž absolvovala relatívne nový spôsob testovania prostredníctvom kloktania a ukázala, ako to prebieha!

Tí, ktorí sa desia každého testovania kvôli tomu, že im je nepríjemné, by mali spozornieť. Aj na Slovensku už môžete využiť možnosť absolvovať test, ktorý sa vykonáva kloktaním. Ak máte problémy s "paličkami" v nose a hrdle, tento spôsob je pre vás ako stvorený. Túto novinku si najnovšie asi ako prvá známa osobnosť overila speváčka Martina Schindlerová, ktorú na testovanie doviedli zdravotné problémy.

Umelkyňa a dvojnásobná mamička síce vyšla pozitívna, no hovorí, že koronavírus sa u nej zatiaľ prejavuje relatívne miernymi príznakmi. „Zatiaľ sa cítim len normálne chorá, mám zapálené hrdlo,” prezradila. Nás zaujímalo, ako toto testovanie vôbec prebieha. Hneď na úvod zrejme nikoho neprekvapí, že na Slovensku to zadarmo nebude a pokiaľ má človek záujem o komfortnejšie testovanie, musí si ho zaplatiť, keďže sa vykonáva v súkromnom laboratóriu.

Oproti klasickému PCR testu to však zasa až tak "pálka" nie je. „Na kloktacom PCR teste som bola prvýkrát a je to úplná parádička oproti tomu šťuchaciemu do nosa. Tiež oceňujem, že je v kvalite PCR. Kloktací PCR test ponúkajú ako jediná firma v súkromnom laboratóriu a normálne sa každý môže online objednať za 59 eur tu. Pre porovnanie - výterový PCR test z nosa stojí 50 eur,” vysvetlila pre Topky.sk Martina.

Martina hovorí, že testovanie pomocou kloktania je omnoho komfortnejšie, než to klasické. Zdroj: Instagram M.S.

Obavy netreba mať ani z testovania detí. Sympatická brunetka taktiež nechala otestovať svoje dve ratolesti a podľa videa sa jej synček a dcérka dokonca aj celkom slušne zabávali. „Test zvládnu aj menšie deti, kloktáš (necelú pol minútu) akoby čistú vodu, jemnulinko slanú, ktorú potom pomaličky cez úzku slamku vypustíš do skúmavky. Inak je to 100% fyziologický roztok – neškodná tekutina, ktorú aj keby decká omylom prehltli, nič sa nedeje,” povedala nám Schindlerová s tým, že aj na výsledku tohto testu sú uvedené CT/CP hodnoty, ktoré hovoria o sile vírusovej nálože.

Tekutinu najprv kloktáte v hrdle, potom ju cez slamku vypľujete do akejsi nádobky. Zdroj: Instagram M.S.

Okrem toho, test si vraj vie človek objednať aj domov, zatiaľ však vraj len v rámci Bratislavy. „To stojí 69 eur. Kuriér príde, donesie odberovú sadu – celú tú súpravu s roztokom a skúmavkami, vykloktáte, prelejete podľa priloženého návodu, nalepíte priložený štítok a odovzdáte všetko kuriérovi, ktorý to odnesie do labáku na vyhodnotenie,” pochvaľuje si Martina, ktorú teraz čakajú dva týždne v karanténe.

Veríme, že koronavírus zvládnu s čo najmiernejším priebehom a čoskoro budú opäť všetci zdraví ako rybičky. Video, kde je zachytené, ako sa vykonáva kloktací test, nájdete vyššie!