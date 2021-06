Pikantné DETAILY z Gottovej knihy: Trpko doplatil na vášnivý SEX... Taký PODRAZ nečakal!

VIDEO: Rozlúčka s legendárnym Karlom Gottom.

Fanúšikovia Karla Gotta, ktorý nás navždy opustil 1. októbra 2019, dostanú k jeho nedožitým narodeninám výnimočný darček. A to knihu, ktorá má byť ozaj jedinečná. Obsahuje totiž zhruba 700 strán a 1800 fotografií. V Česku by mala byť k dispozícii od 14. júla, u nás na Slovensku dorazí do kníhkupectiev o 6 dní neskôr.

Kniha o Gottovi sa konečne tlačí, ale... Fanúšikovia zúria!

Blesk.cz v týchto dňoch priniesol čitateľom malú ochutnávku. Tá zachytáva Gottove spomienky na stretnutie s matkami jeho dvoch starších dcér i na momenty, keď sa dozvedel, že sa stal otcom. Ako priznal, v oboch prípadoch to bol pre neho šok. Navyše, o deťoch sa dozvedel vo chvíli, keď to nedokázal nijako ovplyvniť.

Matkou najstaršej Gottovej dcéry Dominiky (49) je bývalá tanečnica Antonie Zacpalová (80), s ktorou sa spoznal počas nakrúcania piesne Lady Carneval. „Jej záujmu sa nedalo odolať. Pripadal by som si ako hlupák, keby som jej záujem ignoroval,” priznal spevák, ktorý krásku odviezol domov. Odprevadil ju však až do postele... „Nad ránom som opúšťal jej byt s tým, že si niekedy zavoláme,” dodal. Rovnaký scenár sa zopakoval zhruba po dvoch rokoch. Vášnivý večer však tentokrát strávili v spevákovej vile. „Pokladal som to za peknú epizódu,” zhodnotil v spomienkach.

Antonie Zacpalová a Karel Gott v mladosti Zdroj: youtube.com

Aké veľké však bolo jeho prekvapenie, keď mu Tonka pár mesiacov nato zavolala s otázkou, že kedy sa príde pozrieť na svoju dcéru. „Čo prosím? Na akú dcéru?” pýtal sa vraj nechápavo Karel, ktorý ani len nemal tušenia, že vášnivá epizóda mala takéto následky. „Vnímal som to trošku ako podraz. Ľahostajnosť. Či z lásky alebo vypočítavosti...” priznal Karel, ktorý až po pol roku nabral odvahu ísť za svojou prvou dcérou a jej matkou.

Antonie Zacpalová a Karel Gott Zdroj: Profimedia

Legendárny spevák v spomínaní priznal, že vtedy pri dverách Tonkinho bytu zazvonil s veľkou plyšovou opicou v ruke. Keď svoju dcérku zbadal, hneď ho zaujali jej oči. „Je hebučká a vonia, moja Dominika...” zalovil v spomienkach Karel, ktorý ale existenciu dievčatka pred svetom dlho tajil a navštevoval ju len príležitostne.

Antonie Zacpalová s dcérou Dominikou. Zdroj: Facebook

V spomienkach maestro zalovil aj ohľadom stretnutia s Ivetou Kolářovou (54), ktorá je matkou jeho druhej dcéry Lucie (33). Tá bola jeho skalnou fanúšičkou. Prvýkrát sa stretli po nakrúcaní v Kladně, kedy ho prosila, aby ju odviezol domov. Neodmietol. A rovnako tak ani zhruba o rok a pol, keď po vystúpení v istom kultúrnom dome jeho skalná fanúšička opäť potrebovala odvoz. „Jej meno mi vypadlo z hlavy. Viac ako vzhľadom ma zaujala rozhodnosťou, s ktorou sa odvážila prebojovať ku mne do šatne, aby sa mi pripomenula,” priznal spevák.

Fanúšičku pozval k sebe na Betramku. A čitateľom prezradil aj detaily ich stretnutia, „Dal sme si dobre víno, prežili bez rozpakov vášnivý večer a potom som jej zavolal taxík. Jednoducho obojstranné slobodné stretnutie na jeden večer, pričom z mojej strany nenastal dôvod sa znovu stretávať,” uviedol Gott.

Iveta Kovařová bola Gottovou neodbytnou fanúšičkou. Vďaka nezáväznému sexu so slávnym spevákom má dcérou Lucie. Zdroj: profimedia.sk

Zhruba sedem mesiacov nato sa mu Iveta ozvala s tým, že s ním potrebuje hovoriť. Keď mu oznámila, že sa im za dva mesiace narodí dcérka, takmer odpadol. „Nemohol som prehryznúť, že som bol zase oklamaný. O to viac, že k Ivete som necítil vôbec nič. Vyrovnával som sa s tým oveľa horšie než v prípade Toničky,” priznal spevák, ktorý sa na svoju druhú dcéru bol pozrieť krátko po narodení. Podobu však príliš nevidel a dokonca pochyboval o tom, či je skutočne jej otcom. Ako rástla, začal badať, že sú si v tvári podobní.

Karel Gott s druhou dcérou Lucie, ktorej matkou je Iveta Kovářová. Zdroj: profimedia.sk

Od 7. októbra 2021 by mal byť v slovenských kinách aj film Karel. Ide o dokumentárny počin, ktorý zachytáva viaceré aspekty Gottovho života – detstvo, dospievanie, hudobné začiatky, či rodinný život. Snímka ponúka neobvykle osobný až intímny pohľad na život Karla Gotta, aký sa doposiaľ širokej verejnosti ani jeho skalným fanúšikom nenaskytol.

VIDEO: Upútavka na film Karel.