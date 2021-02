Športová hviezda naložila chlpatej slovenskej blogerke: Zľahčovala koronavírus... Nariadenia na ko**te!

BRATISLAVA - Aj napriek tomu, že každý deň do štatistiky pribudne približne 100 úmrtí na koronavírus a o život prišlo už viac ako 5-tisíc Slovákov, stále sa nájdu ľudia, ktorí vážnosť ochorenia Covid-19 popierajú. O to horšie je, ak ide o osoby s obrovským vplyvom na sociálnych sieťach. Príkladom je aj kontroverzná blogerka Alex Wortex, ktorú, bohužiaľ, sleduje viac ako 44-tisíc fanúšikov...

„S údivom a zdesením zároveň pozorujem naokolo, aké ľudské karikatúry sa z ľudí stali vplyvom tejto situácie. Nakupujem vo Freshmarkete a načiahnem sa pre fenikel za pani, ktorá práve platí. Tá sa v momente otočí a zvreskne na mňa, že si mám držať odstup. Na tvári dve rúška, druhé s tým ventilátorom (či čo za k*tinu),” začala Alex a následne opísala aj prístup susedy v bytovom dome, ktorá sa údajne "prilepila" k stene v momente, keď sa na schodoch míňali.

Potom sa rozhovorila o tom, čo v obchode zažil jej otec. „Dozvedám sa, že pani na otca vražedne zazerala, lebo mal rúško spadnuté pod nosom. Pani, ktorá mala plný košík chipsov, koly a podobných sračiek sa triasla, že ju ohrozí môj otec s košíkom plným banánov a jabĺk. Vtipné, nie? A takto už rok ľudia slepo a naivne veria, že poslušnosť sa vypláca,” napísala Wortex, ktorú zrejme úplne minuli štúdie, ktoré zverejnila WHO a takisto aj sedliacky rozum, keďže evidentne stále nerozumie tomu, že rúško pod nosom má rovnaký efekt ako rúško žiadne. Niečo ako priesvitné tango nohavičky, ktoré svojho času rada nosila na spoločenské udalosti namiesto nohavíc. Čo vlastne všetko vysvetľuje.

„Kam sa podela chrípka? A presne o tomto čase pred pár rokmi sme v škole sedeli traja z 20-tich. Každý ležal doma v teplotách. Pamätám si, ako som v 17-tich na školskom výlete dostala najsilnejšiu chrípku v živote. Od spolužiačky, s ktorou som zdieľala izbu... Bola len otázka času, kedy to preskočí aj na mňa. Bolo to prudké, týždeň som ležala v 40-kách, bdela som a zároveň blúznila, hlieny ma dusili, nemohla som sa nadýchnuť, musela som spať v sede,” napísala Alex. Podľa všetkého má zrejme to šťastie, že sa nemusela dívať na ťažký priebeh koronavírusu niekoho zo svojich blízkych, nikto z nich neskončil na pľúcnej ventilácii a už vôbec si to neprechodila ona sama.

Aj takto sa Alex špacíruje po ulici v čase, kedy platí zákaz vychádzania a prísne opatrenia. Zdroj: Instagram A.W.

Aj napriek tomu pokračovala v porovnávaní so "svojou chrípkou". „Človeka 60+ (možno aj menej) by to na šupu skolilo. Tým som si istá. Aký je však rozdiel medzi chrípkou do roku 2020 a tou novou trendy verziou po 2020? Taký, že kvôli tejto neleží doma len ten, čo ňou aj reálne trpí, ale spolu s ním, v rámci nejakej chorej a neefektívnej spolupatričnosti, poslušne aj my všetci ostatní,” vylievala si srdce ďalej kontroverzná blogerka.

Našťastie sa našlo aj množstvo príčetných ľudí, ktorí sa snažili napraviť jej pokrivené vnímanie, prípadne ju po náloži nezmyselnej znôšky hlúpostí, kde chýbali akékoľvek fakty, poslali rovno kade ľahšie. Medzi nimi aj niekdajšia snowboardistka Baša Števulová. „No, Alex, veru, keby ľudia zdravý rozum používali a dodržiavali to, čo majú, neboli by sme celá rodina chorá. Vyše týždňa sme sa nevedeli vykopať z postele. Totálne zničení a chorí ako nikdy. Takže áno, ak to tu nefunguje, je to kvôli tomu, že tu, bohužiaľ, stále behá zopár slabomyseľných ľudí, ktorí akékoľvek nariadenia majú na ko**te,” odkázala jej od srdca.

Alex naložila aj snowboardistka Baša Števulová Zdroj: Jan Zemiar

„Jo, presne takýto drb*ý názor ako máš ty, mal aj niekto v čase, keď bola moja známa na vyšetrení. Bohužiaľ, staršia pani s cukrovkou. Do dvoch týždňov tu už medzi nami nebola... Chrípku vždy zvládla v pohode, ale covid nie. Prosím ťa, ak máš nejaké debilné názory, nechaj si ich pre seba, ale nešír ich do sveta. Hovorím ti to ako zdravotník pracujúci v prvej línii,” odkázala zasa Alex zdravotníčka, ktorá denne vidí ľudí bojujúcich o život pre vraj "obyčajnú chrípku".

A úplne výstižne jej na záver naložil istý muž. Alex je totiž známa svojím hlásaním o tom, že ľudia by sa mali tolerovať, hoci sú rozdielni, iní a majú rozličné názory. „Zaujímavé, že tí, ktorí najviac prosíkajú o toleranciu, nevedia tolerovať druhých ľudí. To rúško nenosíš kvôli sebe, ale kvôli ostatným,” napísal Alex. Tú však zrejme tolerovanie iných veľmi nezaujíma. To by na Bratislavské módne dni asi neprišla s mŕtvou chobotnicou v rozkroku, ktorá svojím zápachom dusila ľudí v bezprostrednom okolí a privádzala ich k nutkaniu zvracať.

No a napokon to vyzerá naozaj tak, že ten, kto najviac kričí o tolerancii, ju má sám iba na úrovni, kde to vyhovuje jemu samému... Milá Alex. To, že niekoho okolo 60 rokov by skolila aj "bežná chrípka", ešte neznamená, že ho môžeme zbytočne ohrozovať, doviesť do hrobu skôr, než príde jeho čas, a to všetko len vďaka vlastnej nezodpovednosti a neohľaduplnosti. Zrejme ani tebe by sa nepáčilo, pokiaľ by ťa takto niekto obral o niekoho z tvojich blízkych.