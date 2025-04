Športovú hviezdu VYTOČILA transakčná daň: Je to HLÚPOSŤ... Skladáme sa Ficovi na doživotnú rentu!

Baša v tom má jasno (Zdroj: Topky/Instagram BS)

BRATISLAVA - Nová transakčná daň vyvolala na Slovensku búrku nevôle. Občania ju považujú za ďalší nespravodlivý zásah do svojich financií, ktorý najviac zasiahne bežných ľudí a malých podnikateľov. Vlna kritiky sa šíri internetom a do diskusie sa zapojili aj známe osobnosti – medzi nimi aj športovkyňa Baša Števulová.

Transakčná daň poriadne rozvírila vody na Slovensku a vyvolala vlnu rozhorčenia medzi občanmi. Mnohí Slováci vyjadrili nespokojnosť na sociálnych sieťach aj v diskusiách, pričom označujú nový poplatok za ďalší zásah do peňaženiek bežných ľudí. Podľa nich ide o nespravodlivé opatrenie, ktoré zasiahne predovšetkým strednú triedu a ľudí, ktorí si už teraz starostlivo strážia každé euro.

Kritici tvrdia, že namiesto boja proti daňovým únikom či zefektívnenia verejných výdavkov sa štát opäť rozhodol siahnuť na peniaze obyčajných občanov. K nespokojným ľuďom sa pridala aj slovenská športová hviezda Baša Števulová. „Transakčná daň nie je len absolútnou hlúposťou, ale aj totálnou deštrukciou pre malých podnikateľov," začala.

„Ak vaše obľúbené značky pomaly začnú končiť, bude to aj vďaka tomuto konsolidačnému nezmyslu. Ak plánujete nákup u vašej lokálnej značky. Premyslite si ho. Neobjednávajte si veci na skúšanie a následne tovar nevracajze z rozmaru. Stojí to všetkých peniažky navyše, ktoré isto nepôjdu na nové nemocnice ani na diaľnicu do Košíc. Skladáme sa všetci Ficovi na jeho doživotnú rentu," napísala otvorene.