Česká herečka po akútnej operácii: Druhýkrát má Covid-19... Nakazili ju v nemocnici!

Michaela Tomešová je mladá česká muzikálová a seriálová herečka. Je vydatá za kolegu Romana Tomeša a majú spolu dve deti.

Aktuálne ale nie je vôbec ľahké sa o ne postarať. Herečka totiž pred pár dňami skončila na operačnom stole. Užívala si deň osamote a ako priznala, poriadne si dopriala a napchávala sa.

Preto, keď jej začali bolesti v oblasti brucha, pripisovala to prejedeniu. „Bolesť sa stupňovala, nič nepomáhalo a prišli kolapsové omdlievacie stavy. Mne bolo blbé si kvôli nejakej hlúpej bolesti brucha z prejedenia volať záchranku, predsa nebudem v tejto dobe zaberať miesto v sanitke niekomu, kto to potrebuje viac,” uviedla koncom februára na sieti Instagram. Nakoniec išlo o akútny zápal slepého čreva v pokročilom štádiu.

Fanúšikovia sa, samozrejme, s odstupom času zaujímajú, ako sa Michaele po operácii darí. A tá prezradila ďalšie nepríjemnosti. „Rekonvalescencia ako taká by prebiehala dobre, keby som si priamo z nemocnice neodniesla danajský dar,” napísala Tomešová v príspevku, kde svietili navyše slová "corona virus, don‘t panic".

Ako uviedol server Super.cz, s manželom Romanom ochoreli na Covid-19 už druhý raz. V októbri im vyšli pozitívne testy, ale prešli si tým bez ťažkostí. Zato teraz majú oveľa horší priebeh. „Teraz je to so všetkou parádou. Chvíľu to vyzerá, že už to bude dobré, a potom nastúpia horúčky. je to nepredvídateľné,” zverila sa. Našťastie, ich synom sa choroba vyhla.

