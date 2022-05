Kontroverzná Alex Wortex na slávnostnej premiére: CHLPY, NAHÉ PRSIA... Uff, a to nie je všetko!

BRATISLAVA - Českí filmári tento týždeň uviedli do slovenských kín novú komédiu s názvom Pánsky klub. Pozvanie na slávnostnú premiéru dostala aj kontroverzná Alex Wortex. Pri pohľade na ňu však mnohí zostali prekvapení, že ju do kina vôbec pustili. Svojej povesti totiž nezostala nič dlžná - chlpy, nahé prsia... Uff, a to nie je všetko!

V uplynulých dňoch bolo do slovenských kín uvedených hneď niekoľko filmov. Okrem svetovej novinky Top Gun: Maverick, mala slávnostnú premiéru aj česká komédia Pánsky klub. Tú prišli do bratislavského nákupného centra predstaviť samotní tvorcovia filmu a vychutnať si ju viaceré známe tváre slovenského šoubiznisu.

Jedna pozvánka sa ušla aj kontroverznej Alex Wortex. A ani tentokrát nezostala svojej povesti nič dlžná. Do spoločnosti dorazila v sieťovanom "overale", pod ten si dala leopardie nohavičky, no a z tých jej trčali... No napíšeme to tak, ako to je - chlpy. A nielen odtiaľ. Bohatý porast sa jej črtal aj pod pazuchami. Pozornosť však, prekvapivo, nepútalo len toto.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar

Celý jej outfit bol doslova dychberúci. Sieťovaný akože overal doplnila ružovými čižmami, nahé prsia prekryla nálepkami, na oči si dala extravagantné okuliare a na hlavu čelenku s perím. Za zmienku však rozhodne stojí aj jej priateľ, ktorý jej počas večera robil spoločnosť. Outfitom za svojou výstrednou priateľkou rozhodne nezaostával... No našťastie on si nohavice nezabudol dať.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Ján Zemiar