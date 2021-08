TOTO slovenský šoubiznis nezažil! Spieva o svojej VAGÍNE... Nič vulgárnejšie ste ešte nepočuli

Ema Lacová

Zdroj: Instagram

BRATISLAVA - Týmto oznamujem, že som nová slovenská rapová hviezda! Tvrdí sebavedomo v skladbe s názvom Skromná interpretka Ema Lacová (20). Kontroverzná dievčina má na Instagrame zhruba 65-tisíc followerov a jej hudobný počin je tak vulgárny, že to v našich končinách hádam nemá obdoby. No schválne, či toto vydržíte počúvať do konca...