Korona kosila v Rozborilovom okolí: Vymrela celá rodina... Ako vo vojne!

Koronavírus je tu s nami už takmer rok a ako sa ukazuje, boj s ním nezvládame v našej krajine práve najlepšie. Krutý úder choroby vo svojom okolí najnovšie opísal na sieti Facebook aj moderátor Vilo Rozboril. Tomu zomrela spolužiačka zo základnej školy. A pred ňou odišli na večnosť aj jej rodičia. „Totálne vyničenie rodiny. Ako za vojny,” komentoval smutne známy jojkár.

Zdroj: Facebook VR

Rozboril vo svojom statuse poukázal aj na ľudí, ktorí stále spochybňujú závažnosť tohto ochorenia. Zvyčajne najviac pochybujú tí, ktorých sa Covid-19 zatiaľ osobne nedotkol. „Je to veľmi smutné. Neverila som na covid, až kým mi nezomrela moja mama. Je to ťažké, veľká bolesť,” opísala jedna z jeho fanúšičiek.

Mnohí sa však zhodovali na tom, že problémom je aj prístup vlády, ktorá rieši hlavne osobné spory, a opatrenia, ktoré nastavuje, sa niekedy nezdajú logické. „Ide o to, že keď sa nastavia zlé opatrenia, tak práve tie spôsobia aj problémy s týmto ochorením, ktoré vedú až k tomu najhoršiemu, čo neprajeme nikomu,” napísal k Rozborilovmu statusu jeden z mužov.

A viacerí poukázali aj na to, že pacienti sa často neliečia adekvátne hneď, ale majú k dispozícii len konzultácie s lekárom cez telefón. Na to v uplynulých dňoch poukázala aj herečka Eva Pavlíková, ktorá koronavírus tiež prekonala. „Je dosť nešťastné, že máte telefonicky konzultovať priebeh covidu s obvodným lekárom. Lebo po prvé sa vôbec nemusíte dovolať, ani na 100. krát. A potom vám povie, že paralen a znižovať horúčku a keď je zle, máte volať 112. Asi veľa ľudí nevie, čo s tým a potom sa dostanú do ťažkého štádia,” uviedla Pavlíková rozčarovane na sieti Facebook.