Kollárovu missku Fabušovú ZMLÁTIL agresor: Šokujúce odkazy... Môžeš si za to sama!

„Približne o siedmej večer som išla vyniesť smeti a tam už niekto čakal. Bol to určite muž a bol veľký. Chytil ma za vlasy, dostala som pár úderov do tváre a aj kopanec. Nič nehovoril, chcel mi iba ublížiť. Nechal ma tam a zbabelo odišiel. Ja som sa pozbierala a snažila sa rýchlo odísť domov,“ povedala pre cas.sk Fabušová.

Mužov zákona až neskôr zavolala jej kamarátka. Brunetka skončila v nemocnici, no po 4-hodinovom čakaní na vyšetrenie to vzdala a rozhodla sa, že sa radšej bude zotavovať doma. Po agresívnom útoku má brutálne dobitú tvár, o čom svedčia aj fotografie, ktoré ukázala na svojom Instagrame. To, čoho sa dočkala po ich zverejnení, je však rovnako nechutné ako samotné napadnutie.

Akoby toho nemala dosť, opäť sa ukázala zákerná ľudská povaha. Namiesto toho, aby si jej neprajníci radšej zahryzli do jazyka, začali dobitú návrhárku hnusne osočovať. „Milá slečna, domnievam sa, že keby vám ten veľký chlap uštedril pár úderov do tváre a kopanec, tak sa obávam toho, či by to ostalo len pri tom zranení, čo vidíme na foto,” zamýšľal sa jeden z jej sledovateľov.

Pod Fabušovej fotkami sa vyrojili nechutné urážky. Dobitá Mirka musela vypnúť možnosť komentovania. Zdroj: Instagram M.F.

Spochybňovali ju aj iní. „Ona vie, za čo to bolo, ak to naozaj bolo. Reklama sa robí rôznymi spôsobmi... Karma, ak sa to naozaj stalo,” znie ďalší komentár. To, čo jej ľudia boli schopní napísať a aká zloba z nich srší, je až neuveriteľné. „Nemala sa trepať do lekárne vo vládnej limuzíne s Borisom a nič by sa nestalo,” odkázala Mirke mladá žena s evidentne naozaj prapodivným uvažovaním.

„Škoda, že ti nepridali po tej hube viac,” či „Karma, zlato,” hemžilo sa to útokmi pod fotkou Fabušovej dobitej tváre. Niet sa preto čo diviť, že Miroslava sa napokon rozhodla komentovanie príspevkov vypnúť. Ďalšia ľudská nenávisť je zrejme to posledné, čo momentálne potrebuje. No a čo sa karmy týka... Zamyslieť by sa mali nad sebou najmä tí, čo sa odvolávajú na to, že toto je jej dielo. Takýto brutálny útok si totiž nezaslúži nielen žiadna žena, ale ani iná živá bytosť...