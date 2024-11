Trpké detstvo známeho Slováka: Ako 7-ročného ho ZBILI... Strýka pred ním DOREZALI a poliali benzínom!

Marek Fučo Fučík (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Známy komik si prešiel v detstve trpkými chvíľami. Partia chlapcov ho napadla ako 7-ročného. Strýko si to s nimi išiel vybaviť. Pred jeho očami ho otec jedného člena skupiny dorezal a polial benzínom!

Marek "Mariňák" Fučo prehovoril o svojom trpkom zážitku z detstva. Odhalil to vo videu organizácie Fight Night Challenge, ktoré sa momentálne šíri internetom. Jeho slová sa nepočúvajú vôbec ľahko. „Ja si pinkám o kotolňu s drevenou raketou. Dôjde 20-členná partia, rozmaznaný hajzel chytil tú raketu, z ničoho nič mi ju rozlámal, kopol ma do brucha, opľul ma a bavil sa na tom, ako 7-ročné decko v šoku, plače, že prečo mu toto spravili," zaspomínal si na nepríjemnú situáciu.

A to, čo nasledovalo, znie ešte horšie. „Tak som iba došiel a vytiahol som veľký nôž a babka, že Majko, načo máš ten nožík, však ja ti odkrojím chlebík a ja že vieš babinka, musím zabiť toho človeka," priznal šokujúco. Zakročil jeho strýko... „Môj strýko, ktorý so mnou býval v jednej izbe, tuto na treťom poschodí, tým hajzlom došiel vysvetliť, že toto sa nerobí. Otec toho rozmaznaného skur**syna barana ho pred mojimi očami dorezal nožom, za to, že mu zbil syna a polial ho benzínom," dopovedal hrôzostrašne znejúcu situáciu.