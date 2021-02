Kollárovu Missku brutálne zbili: FOTO Obrovský MONOKEL... Niekto ma vyslovene čakal pred domom!

BRATISLAVA - Nechutný hyenizmus! O Miroslave Fabušovej sa v posledných mesiacoch hovorilo najmä pre kauzu, kedy sa viezla vo vládnej limuzíne s Borisom Kollárom a ich auto havarovalo. Z autonehody sa brunetka spamätáva dodnes. Na krku nosila fixačný golier a čakala ju operácia. Aktuálne utrpela ďalšie vážne zranenia, no ako hovorí, náhoda to nebola.

Návrhárku a vizážistku totiž niekto napadol. Na sociálnej sieti zverejnila fotogtrafiu a obrovským monoklom pod okom. „Áno. Aj takí ľudia žijú," vyjadrila sa k príspevku. Podľa toho, čo hovorí, na ňu niekto čakal pred domom. „Bola som so smeťami vonku. Vyložene niekto na mňa čakal a dobil ma ako psa,“ opísala Miroslava hororové chvíle pre Plus 7 dní .

Uviedla, že je pomliaždená a má monokle, najprv vraj nechcela ani zavolať políciu. Do toho však zasiahla jej kamarátka, ktorá okamžite kontaktovala mužov zákona. „Od bolesti a strachu som zaspávala, ale zobudila som sa na búšenie dverí. Tam bola posádka - dvaja policajti a dve sestričky, sľúbili, že do hodiny budem vybavená a ošetrená, tak som išla s nimi do nemocnice,“ uviedla.

Doráňaná a otrasená potom ešte niekoľko hodín čakala na vyšetrenie. Ak by ste však čakali, že s vami po takomto útoku bude niekto jednať s citom, ste na omyle. Nedočkala sa ani samotného vyšetrenia. „Odmietam chodiť na miesta, kde je covid, preto som nechcela ísť. Štyri hodiny som ležala na plastových stoličkách a počúvala, ako sa v ambulancii smejú. Čiže starostlivosť nula, tak som odišla s taxíkom z nemocnice domov," dodala Mirka s tým, že po nechutnom útoku sa aktuálne zotavuje doma.