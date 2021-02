Meškajúce honoráre známych Slovákov: Vyjadrenie organizátora… Takto to celé bolo!

Na problém s meškajúcimi honorármi upozornila na svojom Instagrame speváčka z dua TWiiNS Veronika Nízlová. Prijala vraj ponuku od istého Čecha, svoju prácu riadne odviedla, no honorár nedostala. „Všetci influenceri pozor. Nenechajte sa nachytať. Pán podnikateľ, ktorý zarába cez túto stránku, nevypláca honoráre influencerom,“ upozornila na problematického obchodného partnera.

Vytočené slovenské celebrity: Naleteli podvodníkovi? Nevyplatené honoráre!

Speváčka tiež prezradila, že podobne ťahaní za nos mali byť aj herečka Zuzana Vačková, celebritný kaderník Jirko Blatný či exfarmár Michal Gajdošech. Aj tých sme k tejto veci oslovili, no vyjadril sa nám len posledný z menovaných. „Súťaž prebehla, ale nevyplatili honoráre a ani nikto nedostal produkty,“ povedal pre Topky.sk Michal.

S organizátorom súťaže sme sa v stredu snažili spojiť, no podarilo sa nám to až vo štvrtok. A rozhodol sa k celej veci vyjadriť. Svoju vinu si priznal, no vraj to celé nebolo úplne tak, ako bolo prezentované. „Celá situácia ma veľmi mrzí a nie som moc rád, že sa nám niekto takto snaží pošpiniť dobré meno. Dotyčnej sa to pekne podarilo, pár klientov a zákazníkov s nami nechce ďalej spolupracovať,“ povedal nám organizátor.

Na problémy s organizátorom súťaže upozornila na svojom Instagrame Veronika Nízlová. Zdroj: Instagram V.N.

„Rád by som tiež uviedol, že pripúšťame našu chybu. Vzali sme si v daný moment veľmi veľké sústo. Problém spočíval v organizácii, boli sme pod časovým tlakom a do toho riešili ďalšie veci, ktoré so súťažou nesúviseli. To už, samozrejme, máme vyriešené a do ďalšieho organizovania si nesieme cenné skúsenosti, čomu sa vyhnúť a na čo naopak klásť väčší dôraz,“ pokračoval spomínaný Čech.

Vysvetlil nám postupne, ako to bolo v prípade jednotlivých známych tvárí. „Začneme asi od pána Gajdošecha, ktorý už momentálne svoj honorár vyplatený má. K jeho vyjadreniu, že neodosielame ceny, by som dodal asi jediné: To, na čo naráža, bola naša nepozornosť. Vyhlásili sme výhercu a až potom sme si všimli, že nespĺňa podmienky pre výhru. Toto je celá story o neodosielaní výhier,“ vyjadril sa organizátor na adresu exfarmára.

Pokračoval Zuzanou Vačkovou. „Ako som už písal, svoju chybu priznávam, išlo o zabudnutú faktúru, kedy sme nejako zabudli faktúru uhradiť a pani Vačková nám to tiež nepripomenula. V každom prípade sme už všetko vyriešili a zároveň sa pani Vačkovej ešte raz ospravedlňujem,“ vysvetlil problém s neuhradeným honorárom slovenskej herečke.

Veronika Nízlová zverejnila aj ďalšie údaje o organizátorovi súťaže. Zdroj: Instagram V.N.

Najťažšie srdce má organizátor súťaže na Veroniku Nízlovú. „Je to človek, ktorý proti nám rozbehol pravdepodobne túto kampaň a snaží sa poničiť naše dobré meno. Na jednej strane ju chápem, na druhej je to prehnané a trúfam si povedať, že aj za hranicou zákona a som pripravený všetko riešiť súdnou cestou, ak to bude potrebné. Ale toto si vyriešime medzi sebou, či už súdne alebo si to vyriešime ako ľudia,“ povedal nám organizátor.

No aj jej sa, napriek všetkému, ospravedlňuje. „V každom prípade aj tak sa pani Nízlovej ospravedlňujem, chyba vznikla na našej strane, kde nám nastala chyba v účtovníctve. A honorár, aj keď po splatnosti, bude uhradený, ešte raz sa ospravedlňujem,“ uviedol Čech. „Budem veľmi rád, keď pani Nízlová očistí naše meno pred svojimi sledovateľmi a prestane o nás šíriť nezmysly, vďaka ktorým prichádzame o zisky a dôveru súťažiacich, klientov a influencerov. Tým myslíme, keď všetko uvedie na pravú mieru,“ dodal.