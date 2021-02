Na Slovensku nechce zostať: Zuzana Plačková ide kupovať byt... Mieri do TEJTO luxusnej destinácie pre pracháčov!

BRATISLAVA - Nie je žiadnym tajomstvom, že Zuzana Plačková si vďaka vlastnej šikovnosti zarába ako kráľovná a rozhodne nemá hlboko do vrecka. Mladá podnikateľka si vraj za minulý rok prilepšila o viac ako milión eur, no a aktuálne sa rozhodla, že peniaze využije investovaním do ďalšej nehnuteľnosti...

Kráľovná slovenského Instagramu a jej manžel momentálne žijú v byte, no už pred dlhším časom si nechali postaviť rodinný dom, ktorý je ešte stále v procese stavby. A aktuálne známa tmavovláska prezradila, že do bývania plánuje vraziť aj ďalšie peniaze. Nejde však o žiadny luxusný byť na Slovensku či v okolitých krajinách. Zuzana si to chce namieriť do Dubaja.

Nedávno sa jej jeden z fanúšikov na Instagrame spýtal, či je pravdou, že neplánuje zostať žiť na Slovensku. No ako sa ukázalo, brunetka si skutočne zaumienila, že zdvihne kotvy. „Nechcem zostať žiť na Slovensku. Ak Boh dá, že biznis pôjde dobre, tak tento rok kupujem byt na Palme v Dubaji,” uviedla Zuzana, ktorá teda má záujem o nehnuteľnosť na asi najznámejšom umelom ostrove, kde svoje útočisko našlo aj mnoho svetovo známych osobností.

Zuzana a René poškuľujú po byte v Dubaji Zdroj: Instagram Z.Š.P.

Na rodnú krajinu však určite nezanevrie. Domov sa plánuje pravidelne vracať a skôr si to predstavuje tak, že by medzi obomi krajinami pendlovala. „Budem chodiť hore-dole, v podstate budem mať dve domácnosti,” vysvetlila Zuzana fanúšikom. Plány a ciele sú teda jasne nastavené, no a keďže temperamentná brunetka je známa tým, že čo si raz zaumieni, to aj dostane, možno tento rok už naozaj ukáže nové bývanie v luxusnej destinácii!