Komplikácie pri natáčaní jojkárskej Bez servítky: KARANTÉNA… Kontakt s pozitívnym!

Natáčanie aktuálneho týždňa kuchárskej šou Bez servítky sprevádzali nepríjemné problémy. V súvislosti s koronavírusom musia všetci zúčastnení dodržiavať prísne bezpečnostné opatrenia, aby sa relácia vôbec mohla natáčať. A výnimku nemajú ani moderátori, ktorí jednotlivé epizódy komentujú. Tými sú Milan Junior Zimnýkoval a Dagmar Didiana Dianová.

VIDEO: Pozrite si Didianine vtipné momenty z Funrádia

No a práve druhá zo spomínaných na ochorenie doplatila a aktuálne je v karanténe. Dozvedeli sme sa od nášho zdroja zo štábu. Našťastie so zákerným vírusom nebojuje priamo známa Slovenka, no prišla s ním do priameho kontaktu. „Najbližšie epizódy bude Junior komentovať sám. Didiana je v karanténe, pretože bola v kontakte s pozitívnou osobou,“ dozvedeli sme sa.

V izolácii strávila niekoľko dní a za sebou má mať už aj preventívny PCR test. Ten našťastie vyšiel negatívne. Jej nedobrovoľná karanténa tak neovplyvnila celý týždeň výroby, ale len prvé tri dni. Už od štvrtka by sa jej hlas mal opäť v relácii objaviť spolu s tým Juniorovým.

Didiana musela byť niekoľko dní v karanténe kvôli stretnutiu s pozitívnou osobou. Zdroj: Instagram D.O.