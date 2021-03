V Bez servítky varí asistent Victorie Beckham: VIDEO Mesiac nejedol kvôli bunde!

Andrej Stančík robí módneho stylistu už viac ako 10 rokov, z toho 6 rokov žil v Londýne. No a tam sa mu podarilo niečo, po čom sníva zrejme nejeden milovník módy. Pracoval totiž rovno pre módnu divu a bývalú členku legendárnej dievčenskej skupiny Spice Girls Victoriu Beckham.

VIDEO: Asistent Victorie Beckham Andrej Stančík v Bez servítky

„Bol som jej módny asistent. Bolo to náročné, je veľmi prísna. Asi trikrát som sa ocitol aj na ich súkromných párty. Bolo to zaujímavé vidieť. Beckhamovci sami o sebe sú dvaja rozdielni ľudia. Victoria je tvrdá a David je taký, že každému podá ruku a mnohokrát poďakuje za prácu,“ prezradil pre jojkársky Top Star Stančík.

Andrej Stančík sa už viac ako 10 rokov venuje módnemu stylingu. Zdroj: Tv Joj

Z Londýna sa Slovák vrátil približne pred polrokom. No a už dnes večer predvedie svoje kuchárske zručnosti v jojkárskej šou Bez servítky. Tam okrem iného prezradil, že je veľkým zberateľom módnych vychytávok. Niekoľko rokov napríklad zháňal mužskú verziu kabátu, ktorý mala Beyoncé v jednom zo svojich klipov.

No to nie je všetko... „Táto bunda, je to kúsok, pre ktorý som nejedol mesiac. Snažil som sa schudnúť, lebo mi je trochu menšia. A myslím, že sa mi to podarilo,“ pochválil sa Stančík. Pomáhať mu s dnešným menu bude jeho veľmi dobrá kamarátka, playmate Eva Cifrová. Ako to dopadne, sa dozviete dnes o 18:00 na Jojke.