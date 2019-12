Exmarkizák Dárius Koči pár mesiacov po rozchode: Ukázal novú priateľku!

Dárius momentálne hviezdi v novej muzikálovej rozprávke Snehová kráľovná. V nej získal jednu z hlavných úloh a uplynulú nedeľu ju spolu so svojimi hereckými kolegami odpremiérovali pred natrieskaným hľadiskom. Na premiéru však neprišiel sám. Jeho herecké kvality si prišla pozrieť aj jeho nová priateľka Diana.

Dárius Koči prišiel na premiéru nového muzikálu s priateľkou Dianou. Zdroj: Jan Zemiar

Pár tvoria približne dva mesiace a muzikálový herec sa zrejme rozhodol, že je to už dosť na to, aby sa svoju polovičkou pochválil aj verejne. Po premiére sa preto ruka v ruke ukázali na afterpárty a spoločne si hrkútali.

„Je to nová priateľka,” nadšene potvrdil Dárius, ktorý priznal, že herecké kolegyne sú mu skôr akousi divadelnou rodinou a nevie si preto predstaviť, že by tvoril pár práve s jednou z nich. „Snáď nebudem randiť o sestrou,” zavtipkoval si. Pre Topky tiež prezradil, ako sa s Dianou spoznali, ale aj to, čo plánujú v najbližšej budúcnosti. Ak ste zvedaví, pozrite si rozhovor s hercom v nasledujúcom videu.

Dárius bol už pred tým spájaný s krásnymi ženami. Najskôr sa prevalil jeho vzťah s moderátorkou a bývalou finalistkou Miss Slovensko Erikou Bugárovou. Vzťah im nevyšiel, a herec skončil v náručí o 5 rokov staršej modelky Sone Štefkovej. Hoci na svoju lásku ani jeden z dvojice nedal dopustiť, aj tento vzťah skončil nešťastne. Ukončiť ho mal v septembri práve Dárius.

Zdá sa teda, že do nového romániku vhupol len krátko po rozchode s krásnou brunetkou. Rovnako ako jeho bývalé lásky, aj Diana sa živí ako modelka a pracuje pre jednu z popredných agentúr. Raz darmo, herec si skrátka na krásne ženy potrpí.

Dianu živí modeling, rovnako ako jej predchodkyne. Zdroj: Jan Zemiar

Či tentokrát našiel tú pravú, to ukáže čas.