TRAPAS u Čechov: Adele úplne skomolili priezvisko… Ehm, čo je Talianka?!

Adela Vinczeová je úspešnou moderátorkou nielen na Slovensku, ale aj v susedných Čechách. Diváci ju tam mali možnosť spoznať ešte ako Banášovú... No a zrejme si na jej nové priezvisko, ktoré používa od roku 2017, ešte úplne nezvykli. Teda minimálne moderátor šoubiznisovej relácie Showtime na FTV Prima.

VIDEO: Český moderátor Petr Vágner urobil z Adely Vinczeovej pani Vinčenzovú.

Tým je Petr Vágner, ktorý si v minulosti zahral aj v markizáckom Búrlivom víne. No a práve on z našej moderátorky, alebo skôr z jej manžela Viktora, omylom urobil Taliana. „Dozviete sa, že moderátorka Adela VINČENZOVÁ Banášová nevedomky búra genderové stereotypy. Viac už po počasí,“ zaznelo v upútavke na reláciu Showtime.

Fešák z Búrlivého vína má opletačky s políciou: Chytili ho s kufrom plným... Tomu neuveríte!

Na vtipný omyl Adelu upozornila fanúšička, ktorá chybné zahlásenie natočila a zverejnila na sociálnej sieti Instagram. A už o niekoľko minút neskôr sa na moderátorkinom novom profile objavila "odpoveď". Dvojica si začala robiť srandu, že tým započal nový česko-taliansky koprodukčný seriál s názvom Pani Vinčenzová.

„Hele, pani Vinčenzová, jak to bereš, že sis vzala italské příjmení,“ opýtal sa Viktor svojej manželky po česky. A tá mu na to odpovedala: „No tys mi ho dal, je to hrozně složitý a ja se nedivím, že se to těžce vyslovuje, ja se také těžce podepisuju, ti řeknu.“ Vinczeovci teda na vtipný omyl reagovali klasicky - s humorom. Chybné zahlásenie a reakciu Adely a Viktora si môžete pozrieť vo videu vyššie!