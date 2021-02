FOTO Slovenská Miss úplne BEZ MEJKAPU: Táto tvár získala pred 6 rokmi korunu krásy!

Kráľovná krásy musí byť prirodzene pekná, no povedzme si pravdu, k dokonalému vzhľadu dievčatám pomáhajú aj nánosy mejkapu. To, ako missky vyzerajú bez líčidiel, často nemáme možnosť vidieť. No platí to aj na iné verejne známe ženy. Máloktorá z nich sa verejne pochváli svojou neupravenou tvárou.

Zdroj: Instagram D.V.

No Miss Universe SR z roku 2015 Denisa Vyšňovská je presne tou výnimkou. Na sociálnej sieti Instagram má početnú základňu fanúšikov, ktorých pravidelne zásobuje fashion vychytávkami či vtipnými videami. No a z času na čas nemá problém sa verejne predviesť aj tak, ako ju príroda stvorila.

Teda bez akéhokoľvek zásahu dekoratívnej kozmetiky. Jedným takým záberom sa pochválila aj v týchto dňoch. „Dnes mám no mejkap day... Opäť,“ napísala k videu. A treba povedať, že brunetka titul kráľovnej krásy získala právom. Pozrite, je prirodzene krásna aj bez mejkapu!