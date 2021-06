ŠOK! Zuzana Plačková na Miss Universe SR: Veľký návrat súťaže krásy a… Definitívny KONIEC!

Miss Universe SR sa vracia po ročnej pauze. Aj so Zuzanou Plačkovou.

Zdroj: Instagram Z.P.

BRATISLAVA - Krásne Slovenky majú rovno dve príležitosti, ako získať korunku kráľovnej krásy - na Miss Slovensko a na Miss Universe SR. Druhá zo spomínaných mala minulý rok kvôli zúriacej pandémii pauzu, no teraz hlási veľkolepý návrat. A to doslova! Na misske bude totiž aj Zuzana Plačková (29). No ale s týmto je už definitívny koniec!