Celebrity posielajú správy za peniaze: Za hlasovku so želaním zaplatíte... Preboha, to myslia vážne?

BRATISLAVA - Aj vďaka koronakríze žijeme v dobe, keď mnohí obracajú dvakrát každú bankovku a sú radi, že vôbec môžu pracovať. To však podnikavým ľuďom nebráni v tom, aby zarábali na tých, ktorí nejaké to euro navyše nájdu. Ale... vyhodili by ste stovky iba za TOTO?

Už v minulosti vzniklo niekoľko webov, prostredníctvom ktorých ste si za poplatok mohli objednať kontakt s vytúženou celebritou. Kým mnoho slovenských umelcov nemá vo výnimočných prípadoch problém vyhovieť prosbe zapriať fanúšikovi k narodeninám či meninám, sú aj takí, ktorí so záujmom svojich priaznivcov neváhajú kšeftovať.

Prednedávnom sa na internete objavil web, prostredníctvom ktorého si záujemca môže objednať hlasovú správu alebo video od svojho idola. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by suma za niekoľko sekundovú "hlasovku" video či nebodaj personalizovaný odkaz nebola astronomická.

Raper Ego Zdroj: Jan Zemiar

„Chceš blahoželanie k narodeninám pre kamoša, či hlasovku pre tvoju babku? (De)motivačné video od Attilu k narodeninám tvojej mamky Jarmilky?” znie ponuka na stránke Tosinecakal, ktorá má v portfóliu zatiaľ iba štyri osobnosti, a to zápasníka Attilu Végha a raperov Ega, Separa a Majka Spirita.

Zdroj: Tosinecakal.sk

Odhliadnuc od toho, že mamu či babku by ste kýmkoľvek z tejto zostavy zrejme veľmi nepotešili a pravdepodobne by ani netušili, kto im to k sviatku praje, ceny našich umelcov nie sú ani zďaleka priateľské. Niekoľkosekundová hlasová správa vás vyjde na 99 €, podobne dlhé video dokonca 199 €, no a pokiaľ by ste chceli niečo špeciálne a údajne personalizované, priplatíte si ďalšiu stovku navyše.

Za zopár sekundové odkazy si zaplatíte nemalé peniaze Zdroj: Tosinecakal.sk

Mimochodom, ak si pozriete ukážku, 100-eurový rozdiel v personalizovanom a obyčajnom videu si veľmi nevšimnete. Ak by ste však predsa len chceli počas koronakrízy vyhadzovať peniaze za takéto špecialitky, môžete pokojne risknúť, že práve vaša mama bude vedieť, kto je Ego. Prípadne sa kontaktovať na umelcov, ktorí sa nepredávajú na weboch a k svojim fanúšikom majú trošku osobnejší vzťah a prístup. Mnohí z nich v prípade voľného času radi a ochotne urobia niečo podobné a tých zopár sekúnd obetujú aj zadarmo...