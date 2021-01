Dôchodcovia sa museli zblázniť: Jakubec požiadal o pomoc... Chcú ho podporiť našetrenými tisíckami!

„Bude tomu rok, čo mi nie je umožnené byť s vami v spojení na koncertoch a verejných vystúpeniach. Moja umelecká duša trpí tým, že nemôžem byť so svojim publikom. Zároveň okrem radosti a úsmevu, ktoré vám rozdávam, nemôžeme ani umelecky napredovať a tvoriť. Za rok bez finančného príjmu bola vážne dotknutá aj moja finančná situácia, keďže produkcia patrila k môjmu hlavnému zdroju obživy,” vyplakával na sociálnej sieti Jakubec, ktorý jazdí v luxusnom aute, nehovoriac o jeho príbytku, ktorým sa rád chválil.

Namiesto toho, aby si našiel nejakú prácu či bočný zdroj financií, sa o peniaze rozhodol požiadať fanúšikov. „Budem veľmi rád, ak by ste podporili moju tvorbu v týchto neľahkých časoch. Keď už nemôžu byť koncerty, pripravujem nové cd pre pamätníkov so šlágrami a národnými hymnickými piesňami. Budem rád, ak ma podporíte, kultúra ostala v žalostnom stave... Vopred vám ďakujem,” napísal v príspevku, kde zverejnil číslo svojho účtu.

Martin Jakubec požiadal svojich fanúšikov o pomoc. K príspevku dopísal aj číslo svojho účtu v banke. Zdroj: Facebook M.J.

Ako sa dalo očakávať, speváka verejnosť vysmiala, niektorých dokonca lanárením peňazí poriadne nahneval. „Martin, nič v zlom, treba ubrať z nárokov, predať drahé auto a hneď budú peniaze... Ale pýtať si peniaze od ožobračeného ľudu a dôchodcov je veľmi nedôstojné,” napísala istá pani Michaela. Drvivú väčšinu jeho fanúšikovskej základne totiž tvoria dôchodcovia.

Pani Anka zrejme patrí medzi skalných fanúšikov. Zdroj: Facebook M.J.

Kým väčšinu bežných ľudí ani nenapadne, že by umelcovi, ktorý sa ešte donedávna pýšil luxusom, prispeli, bohužiaľ, o niektorých jedincoch patriacich do staršej vekovej kategórie sa to povedať nedá. Ľudia píšu o príspevkoch od 5 cez desiatky eur, no našli sa aj údajné dôchodcovské zbierky či verné fanúšičky, ktoré núkajú stovky. Zopár bizarných ponúk dokonca hovorí o úsporách niekoľko tisíc eur.