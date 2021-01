Markíza odhalila mená aj moderátora novej série Tváre: Veľký návrat Belohorcovej a... TOTO je kto?!

BRATISLAVA - Na obrazovkách televízie Markíza sa už čoskoro objaví nová séria šou Tvoja tvár znie povedome. Ani v jej šiestej sezóne nebudú chýbať známe mená slovenského šoubiznisu, no objavia sa aj nováčikovia. Toto je kompletná zostava a odhalené je už aj meno moderátora!

Moderátorské žezlo prebral po odchode Martina Pyca Rauscha jeho kolega Maritn Nikodým. No a práve jemu televízia zverila aj uvádzanie šiestej série. Čo sa týka súťažiacich, Markíza nedávno zverejnila prvé tri mená. Súťažiť bude komička Eva Evelyn Kramerová, jej kamarát a kolega František Košarišťan známy ako Fero Joke.

Príležitosť dostala aj herečka Kristína Madarová - tá je známa najmä divákom seriálu Sestričky. Tam s ňou hrá aj ďalší nový účastník Tvojej tváre - herec Braňo Mosný. Zo známejších osobností sa diváci môžu tešiť na ikonický hlas Dušana Cinkotu, veľkým prekvapením je bývalá moderátorská hviezda Zuzana Belohorcová, ktorá ponuku prijala aj napriek tomu, že momentálne žije v Španielsku.

Zuzanu Belohorcovú čaká pendlovanie medzi Slovenskom a Španielskom Zdroj: TV Markíza

Ako už býva zvykom, v šou sa objaví aj spevácke eso - tvorcovia tentokrát stavii na Barboru Piešovú, víťazku poslednej série Superstar. Zostavu uzatvára meno, ktoré veľmi známe nie je. Ide o Martina Klinčúcha, ktorý sa objavil v seriáli Pán Profesor. Výraznejšiu úlohu však doposiaľ nedostal a zrejme práve to je dôvodom, že sa fanúšikovia šou vo veľkom pýtajú, kto to vôbec je.

Martin Klinčúch zatiaľ divákom veľmi známy nie je. Je však celkom možné, že veľmi prekvapí - rovnako ako mladé talenty v predchádzajúcich sériách. Zdroj: TV Markíza

Ako to však už býva, tieto mladé talenty vedia naozaj mimoriadne prekvapiť a ktovie - možno práve on sa stane najlepším mužským spevákom celej Tváre. Či to tak skutočne bude, sa už čoskoro dozvieme na obrazovkách televízie Markíza!