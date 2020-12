Jojkárka Orviská utiekla do New Yorku... A naložila Slovákom!

NEW YORK - Hoci vo svete zúri pandémia, niektorí ľudia sa napriek tomu rozhodli cestovať. Napríklad aj jojkárska moderátorka Alexandra Orviská. Ako sa vyjadrila, dohnali ju k tomu Slováci svojím správaním.

Moderátorka Topstaru aktuálne očakáva svoje druhé bábätko. Aj napriek tomu sa v čase pandémie rozhodla odísť do svojho Milovaného New Yorku.

Zrejme to mnohým jej fanúšikom nešlo do hlavy a pýtali sa, prečo sa rozhodla v tomto čase cestovať. Saša sa totiž vyjadrila k dôvodom, prečo doslova utiekla zo Slovenska. „Do New Yorku som prišla, aby som aspoň na chvíľu utiekla z tej ľudskej demencie, na ktorú, žiaľ, narážam doma až príliš často,” naložila svojim slovenským spoluobčanom.

Podľa ďalších slov je evidentne unavená ľuďmi, ktorí prezentujú svoje názory, aj keď sa na ne nikto nepýta. „My žijeme takou nudou, že musíme komentovať, riešiť a starať sa stále do niekoho iného namiesto toho, aby sme sa nechali inšpirovať a robili vlastný život krajším,” uviedla na sieti Instagram. „Naučte sa žiť svoje životy. Potom budete možno s väčšou úctou prijímať aj životy ostatných,” odkázala Slovákom Orviská.