Zuzana Plačková skončila v bolestiach: FOTO Preboha, veď je celá spálená!

ZANZIBAR - Fúha, tak toto vyzerá naozaj katastrofálne! Zuzana Plačková si aktuálne opäť užíva dovolenku v exotike, tentokrát ju aj s manželom a priateľmi zlákali krásy Zanzibaru. Slovenská kráľovná Instagramu dala zbohom slovenskej zime a odletela do tepla, kde sa teší s nádherného počasia a slnka. Lenže práve to ju poriadne zradilo!

Keď Zuzana odletela na dovolenku, už od začiatku avizovala, že by si konečne chcela opáliť pokožku. To však ešte netušila, ako sa jej tieto plány vypomstia. Bronz už síce stihla chytiť, lenže zadnú časť tela si kompletne spálila. A nie zanedbateľne. Všetci tí, ktorí už niečo podobné zažili, vedia, aká je to bolesť, keďže spálená koža je mimoriadne citlivá.

Pred slnkom ju neochránil ani krém s faktorom 50. „Nebudem vám ani hovoriť, ako vyzerajú moje zadné stehná, zadok a lýtka, pretože je to extrémna katastrofa,” povedala Plačková vo videu, ktoré zverejnila na svojom Instagrame. No a o pár hodín neskôr naň rovno zavesila fotku, ako vyzerá. A teda, vôbec to nie je pekný pohľad.

Zuzana Plačková sa nepekne spálila Zdroj: Instagram Z.P.

„Zhorela som na 50+ faktore. A to ani nohy neukážem, lebo to je že úplne peklo. Konečne som pochopila, prečo tu majú faktor 70+. Toto sa mi pri 50 ešte nikdy nestalo. Už ma René striekal aloe a ešte nejaký gél máme a dala som si rovno dva paraleny, lebo už mám aj silnú zimnicu,” opísala brunetka a dodala, že nevadí, veď ako sa hovorí, to zhnedne.

Ak by ste sa teda rozhodli utiecť do tepla aj vy, nezabúdajte si pribaliť kvalitný krém so silným faktorom. Netreba snáď dodávať, že po takomto spálení môžete na ďalšie opaľovanie sa akurát tak zabudnúť - jedine sa otočiť.