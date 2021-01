Kollárova dcéra vyvalila ťažké peniaze za luxusnú kabelku: FOTO Bože, veď vyzerá ako z Miletičky!

BRATISLAVA - Predseda parlamentu Boris Kollár (55) nedostal prezývku multiotecko len tak pre nič za nič. V priebehu rokov splodil 11 detí s desiatimi ženami, jeho posledný potomok (syn Markus) sa narodil minulý rok v máji. No a samozrejmosťou je aj to, že sa o všetky svoje ratolesti náležite stará a ani jedno z jeho detí nemusí žiť v bežných, tobôž nie v biednych podmienkach...

Najstarším dieťatom Borisa Kollára je Alexandra, ktorú politik splodil so Stankou Horňákovou. Ich spoločná dcéra má už 19-rokov a svojho tatka v posledných rokoch pravidelne sprevádzala aj na spoločenských akciách. Hoci sa táto mladá kočka narodila s takpovediac zlatou lyžičkou v ústach, má množstvo záujmov, je usilovnou študentkou a namiesto ambícií viezť sa po chrbte svojho známeho otca, má tie vlastné.

Usmievavá blondínka má blízko k móde a v jednom z posledných rozhovorov nám prezradila, že jej snom je stať sa módnou dizajnérkou. To, že by si rada vyšpliapala svoju vlastnú cestičku však neznamená, že si občas nedopraje luxus, ktorý jej poskytuje jej rodinné zázemie. No a ako sme spomínali, mimoriadne blízko má k móde. Preto zrejme nikoho neprekvapí, že si občas dovolí kúpiť aj nejaký ten exkluzívny kúsok.

Dcéra Borisa Kollára si rada dopraje luxusné módne kúsky. Zdroj: Vlado Anjel

Aktuálne sa jedným takým pochválila aj na sociálnej sieti. Ide o kabelku značky Prada a jeden z jej najnovších modelov, ktoré nosia mnohé svetové hviezdy. Ide o limitovanú edíciu kolekcie Re-edition. Lenže kabelku, ktorú si objednala, nemožno označiť práve ako nadčasovú, keďže okrem špecifického strihu je výnimočná aj bohatým zdobením kryštálmi.

Alexandra si najnovšie objednala takúto kabelku z módneho domu Prada Zdroj: Instagram A.H.

V čase, kedy sa tieto kabelky dostali na trh, mnohí nemohli uveriť vlastným očiam. Niečo podobné sa nosilo aj v časoch najväčšej popularity dievčenskej skupiny Spice Girls, na podobné modely si vraj ľudia spomínajú aj z čínskych obchodov a presláveného trhoviska na Miletičovej. Čo hovoríte, dali by ste za takýto kúsok viac ako 1000 eur?