Veľké ZMENY na Jojke: Definitívny koniec dlhoročnej šou? ŠOK, nahradí ju projekt od konkurencie!

BRATISLAVA - Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja sa celých 5 rokov tešila u divákov veľkej obľube. Jubilejný ročník by však mohol byť aj jej posledný. Šušká sa totiž o definitívnom ukončení jej výroby. V podvečernom čase ju má nahradiť iný projekt... A ten je prekvapivo známy z obrazoviek konkurenčnej Markízy!

S informáciou prišiel portál Mediaboom. Podľa viacerých zdrojov už mala televízia oznámiť tvorcom relácie, že pre túto chvíľu sa výroba tohto projektu ukončuje. Odvysielať sa majú už iba pripravené časti. A tie nemusia vystačiť ani do konca sezóny - šou by sa tak s divákmi mohla rozlúčiť už v priebehu novembra.

Navyše, rovnako ako na jeseň 2018, by z obrazoviek mala odchádzať s tým, že sa v ďalšej sezóne už neobjaví. Tvorcovia, ktorí Moja mama varí lepšie ako tvoja vyrábali, už dokonca pracujú na novom projekte - na tom, ktorý má kuchársku šou v podvečernom čase nahradiť.

Šou Moja mama varí lepšie ako tvoja by sa z obrazoviek Jojky mala vytratiť. Zdroj: TV JOJ

Prekvapivou informáciou je, že novinka, ktorá sa má na obrazovkách Jojky objaviť, je už dobre známa z konkurenčnej Markízy. Televízia sa totiž dostala k licencii na formát Come Dine With Me, na základe ktorého modro-žltá televízia v minulosti vysielala kuchársku šou Bez servítky. A v Česku je už 10 rokov známa pod názvom Prostřeno.

Práve českú verziu vyskúšala Jojka počas leta nasadiť na 18. hodinu. No a kým v hlavnej sezóne sa jej s reláciou Moja mama varí lepšie ako tvoja nedarilo na konkurenčných Oteckov dotiahnuť, mimo sezóny sa jej Prostřeno sledovanosťou dorovnávalo k markizáckym Rodinným prípadom.

V Jojke nám výrobu kuchárskej šou potvrdili. No prekvapením je, že aj jej názov. Aj ten je totiž navlas rovnaký, ako býval na konkurenčnej Markíze. „Kuchársku šou Moja mama varí lepšie ako tvoja vysielame zatiaľ stále v premiére na Jojke. Zároveň začíname pripravovať nový formát s pracovným názvom Bez servítky. O prípadných zmenách vo vysielaní budeme divákov včas informovať,“ vyjadrila sa pre Topky.sk hovorkyňa Tv Joj Lucia Tuhelová.

Jojkársku šou by v podvečernom čase mala nahradiť šou podobná markizáckej Bez servítky.

V Česku je šou už 10 rokov známa pod názvom Prostřeno. Zdroj: Tv Prima