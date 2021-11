Dorota Nvotová skončila v NEMOCNICI: Boj o život!

Dorota Nvotová má vlastnú cestovku, prostredníctvom ktorej zákazníkom ukazuje napríklad krásy Nepálu. Tam sa vybrala aj pred pár dňami.

Dorotu by ale ani vo sne nenapadlo, že počas tohto pobytu bude zvádzať boj o svoj život. Ako sa priateľom a priaznivcom zverila, museli ju ratovať záchranári. „Ak fajčíte, často lietate, alebo chodíte do vysokých nadmorských výšok, či beriete antikoncepciu, alebo nebodaj všetko naraz, berte, prosím, niečo na riedenie krvi. Nie je to vôbec sranda,” apelovala speváčka na všetkých.

Ako neskôr vysvetlila, hospitalizácia bola nutná. V nemocnici však kvôli problémom so zle vybaveným cestovným poistením narazila na nepríjemné komplikácie. „Po veľmi ťažkej a nebezpečnej chorobe - pľúcnej embólii, kedy som skoro prišla o život, čakám už tri hodiny so zabalenými taškami na prepustenie z nemocnice. Láskavý a starostlivý personál, ktorý mi zachránil život, ma nemôže prepustiť,” prezradila Nvotová, ktorá mala problém nadviazať komunikáciu s poisťovňou. Vďaka tomuto príspevku sa jej to napokon podarilo.

„Poisťovňa nakoniec poslala nemocnici list, že môj prevoz vrtuľníkom, hospitalizáciu a liečbu zaplatí. Čiže mi dovolili z nemocnice odísť. Urobila tak až po mojom internetovom hejte,” napísala neskôr na sociálnych sieťach Dorota. Zároveň priznala, že embóliová príhoda sa jej stala počas spánku v hotelovej izbe v horskom mestečku v 3 500 metroch. „Žiadne lezenie a zverina, ale mesteško s internetom, kaviarňami s talianskou kávou, s malou pohotovstnou klinikou a kinom,” dodala Dorota, ktorá opäť všetkých varovala, aby si dávali pozor a nedopadli tak nešťastne ako ona.

Zdroj: Faacebook

Pľúcna embólia

Ide o ochorenie, pri ktorom je blokovaný prietok krvi zo srdca do pľúc. Príčinou tohto stavu je vznik krvnej zrazeniny. Pri neskorom zásahu vznikajú vážne komplikácie - srdcové zlyhanie, pľúcna hypertenzia až náhla smrť.

Nie je to prvýkrát, čo Nvotová v Nepále zvádzala boj o život. V roku 2008 mala týfus, ktorý jej napadol pľúca a žlčník. Liečba trvala vtedy 4 týždne a bolesti ešte cítila pol roka potom.