Radikálna zmena: Slováčková si po chemoterapiách zafarbila vlasy na RUŽOVO, ale... To by si nemala!

PRAHA - Anička Slováčková (24) je obrovská bojovníčka. Po tom, čo kvôli rakovine prsníka musela podstúpiť operáciu a chemoterapie, ju mala aktuálne čakať už "len" hormonálna liečba. Podľa výsledkov z histológie sa však ukázalo, že táto forma liečby by nezabrala a dcéra Felixa Slováčka (77) a Dády Patrasovej (64) tak musí absolvovať ďalšie chemoterapie...

Tentokrát ich ale nemusí dostávať priamo do žíl, lekári zvolili formu tabletiek. Po prvých kolách chemoterapií Anička prišla o vlasy aj obočie. Za svoju vyholenú hlavu sa ale speváčka nehanbila a svoju krásnu tvár ozdobenú žiarivým úsmevom bez problémov zverejňovala na sociálnych sieťach, a tak dodávala silu aj mnohým ďalším onkologickým pacientom, ktorých svojou bojovnosťou úžasne motivovala.

Najnovšie má dôvod na radosť aj ona sama. Vlásky pomaly, ale isto dorastajú, a tak sa umelkyňa rozhodla, že si opäť užije niekdajšiu radosť z návštevy kaderníckeho salónu a nechá si ich zafarbiť. Nezostala ale pri svojej typickej blond farbe, namiesto toho zvolila žiarivú ružovú. Táto zmena ju síce naozaj rozžiarila a ako jedna z mála si môže povedať, že jej netypická farba pristane, no niektoré ženy sa začali čudovať.

Anička Slováčková si nechala zafarbiť vlasy. Zdroj: Instagram A.S.

Speváčka stavila na žiarivú ružovú Zdroj: Instagram A.S.

Onkologickým pacientkam po chemoterapiách sa totiž zväčša farbenie vlasov neodporúča. „Môžu sa farbiť? My to s dievčatami stále riešime, keďže nám bolo povedané, že po chemo tak skoro nie,” čudovala sa istá Jitka. „Ja mám po chemoterapii už pár rokov, ale mám tak zničené vlasy, že ich farbím iba prírodnou henou. Mám aj veľa kamarátok, ktoré sa nafarbili pár mesiacov po chemo, ale vypadali im vlasy,” varovala Annu Lenka.

Slováčková potom priznala, že sa nad návštevou kaderníka až tak nepozastavovala. „Ja som to po pravde vôbec neriešila. Ale vlasy sú zatiaľ pevné, držia, farba je božská, tak myslím, že všetko ok. Prinajhoršom zasa zlezú,” povedala Anička, ktorá sa dokonca už stihla vrhnúť späť do pracovného kolotoča a opäť sa venuje hudbe.