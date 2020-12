Víťazka Miss vytiahla FOTO spred súťaže: Kilá navyše... TAKTO by sa nedostala ani cez prvé kolo!

Aj napriek tomu, že išlo o porušenie pravidiel, riaditeľka súťaže Taťána Makarenko sa rozhodla, že krásnej blondínke titul ponechá, hoci nebolo možné, aby tehotná ako Miss International reprezentovala svoju krajinu na svetovej súťaži v Japonsku. Natálie sa tešila z rastúceho bruška a pripravovala sa na príchod bábätka.

Otcom mal byť uznávaný barber Lukáš Vlačuha, známy ako Laky Royal. Jeho služby vyhľadáva aj náš raper Rytmus, či zápasník Attila Végh. Ibaže nastávajúcim rodičom dal život zdrvujúci úder. Natálie v šiestom mesiaci o dieťatko prišla, čo dvojica oznámila v polovici septembra. Blondínka dlhé mesiace zúfala a krutou ranou osudu sa vyrovnáva dodnes.

Natálie Kočendová bodovala na súťaži Česká Miss Zdroj: profimedia.sk

Postupne sa však začala vracať do pracovného kolotoča a opäť sa venuje modelingu. Za sebou má už niekoľko fotení a znovu je aktívna i na sociálnych sieťach. Práve tam dala mladá bojovníčka najnovšie fanúšikom priestor k ich otázkam. A mnohých zaujímalo to, ako sa jej podarilo schudnúť.

To však zrejme nečakali, že blondínka zverejní záber z roku 2017, teda len tri roky pred súťažou Česká Miss. No a dokonalú postavičku, akou disponuje teraz, by ste čakali márne. Kočendová mala niekoľko kilečiek navyše a hoci sa jej vtedajšia figúra rozhodne nedá nazvať obéznou, takto by sa veru nedostala ani cez prvý kasting.

A jej recept na krásne telo? „Pitný režim, zdravá strava, cvičenie. Od 1. januára začínam. Takže vám sem budem dávať, ako jem a cvičím," odkázala svojim fanúšikom Natálie, ktorá podľa fotky len za jeden rok dosiahla parádnu premenu.