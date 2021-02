Smrť bábätka zrazila krásnu missku na kolená: Tieto slová vás poriadne prekvapia!

Natálie Kočendová patrí k hviezdičkám, ktoré sa s followermi na sociálnych sieťach delia o čokoľvek. Spolu s nimi sa radovala, keď sa dozvedela, že pod srdcom nosí svoje prvé dieťatko. Rovnako tak zdieľala aj obrovský žiaľ, keď o synčeka v šiestom mesiaci tehotenstva prišla.

Zdrvujúca správa z Česka: Známa kráska prišla v šiestom mesiaci o bábätko... Srdcervúce slová do neba!

Aj keď Natálie a Laky Royal tvoria pár len rok, táto bolestivá skúsenosť ich vzťah dosť ovplyvnila. A blondínka si vie predstaviť, že práve s týmto mužom ostane už na celý život. „Ďakujem ti za všetko, opička moja. Som za teba nesmierne vďačná. Máme toľko nádherných spomienok. Prešli sme si tým najťažším, čo pár môže zažiť. Takže ti s pokojom na srdci môžem povedať, že už ti budem visieť na krku do konca života,” vyznala sa pred pár dňami, keď oslávili prvé výročie svojho vzťahu.

A z rozhovoru pre Blesk to vyzerá tak, že ich plány sú oveľa väčšie. „Chceli by sme svoje deti, ale chceme si tieže nejaké adoptovať,” prekvapila Natálie. „Mám veľkú rodinu, ktorú ale nepoznám,” pridal sa jej partner Lukáš, ktorý vyrastal v detskom domove. „Chcel by som tu na zemi po sebe niekoho zanechať, aby pokračoval v rode. Chcel by som vlastné tri alebo štyri deti a potom by sme si dve adoptovali. Jedného Kórejca a niekoho z Kene,” uzavrel na odľahčenie.