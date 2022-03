Obrovský STRACH riaditeľky Miss Czech Republic: Brat a otec bojujú na Ukrajine!

PRAHA - Konflikt na Ukrajine sa dotýka každého z nás... No niekoho viac. Jednou z nich je aj riaditeľka súťaží Miss a Mister Czech Republic Taťána Makarenko (32). Jej otec a jej brat boli totiž povolaní do boja. ustráchanej Taťáne teraz posielajú fotky so zbraňami v ruke!

Riaditeľka Miss Czech Republik Taťána Makarenko je rodenou Ukrajinkou, keď však mala 9 rokov, odišla žiť do Čiech. Len s mamou. Zvyšok jej rodiny zostal v jej rodnej krajine. O to väčší strach brunetka prežíva práve v týchto dňoch. Jej otec a jej brat boli totiž pred niekoľkými dňami povolaní do boja.

„Dnes mi otec a brat poslali fotku, ako sú spolu vo vojne, zbrane v ruke. Ani neviete, aký vnútorný stres sa vám zrazu v duši nastolí,“ prezradila Taťána začiatkom týždňa na svojom Instagrame. Modelka oceňuje ich odvahu, no zároveň sa o nich veľmi bojí. „Prajem si koniec vojny. Prajem si ho hneď. Nechcem prísť o členov rodiny. Nechcem na to do konca života myslieť,“ vyslovila svoju túžbu.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Instagram T.M.

„Chcem pokoj a mier pre nich aj pre nás všetkých,“ dodala. Zakladateľka národnej súťaže krásy Miss Czech Republic sa narodila v meste Belka v Odeskej oblasti na Ukrajine. V roku 1998 ju však jej mama zobrala do Čiech a hoci tomu kedysi nechápala, dnes jej je za to vďačná. „Ako malé dievčatko som nechápala, prečo ma mama chcela vziať do ČR. Teraz viem, že je to tá najväčšia hrdinka v mojom živote,“ priznala.