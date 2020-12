Herec Lukáš Latinák naložil Matovičovi: Samoľúbosť a nafúknuté ego!

BRATISLAVA - Lukáš Latinák (43) patrí k umelcom, ktorí nemajú problém bez servítky pre ústami komentovať politické dianie na Slovensku. No a najnovšie to urobil opäť. A poriadne ostro skritizoval premiéra Igora Matoviča (47)!

Latinák sa do Matoviča pustil v podcaste Proti noci s novinárom Pavlom Sibylom. Uviedol, že bol spokojný s výsledkom prezidentských volieb a taktiež by bol spokojný aj s výsledkom "normálnych" volieb, pokiaľ by po nich nenastalo to, čo sa deje teraz. Podľa jeho vyjadrení má ťažké srdce najmä na samotného premiéra.

„Na jednej strane človek, ktorý má reprezentovať celé Slovensko, dostal úctu a dôveru. Po čase však pri tých jeho výpovediach, organizácii alebo skôr dezorganizácii, častom menení názorov, pubertiackych reakciách, postupne si ten človek sám sebe podkopáva zem pod nohami. Tým pádom je zneistený on a zneisťuje ľudí okolo,“ uviedol herec.

Lukáš Latinák Matovičovi vyčíta, že v jeho rozhodnutiach nie je systém. Zdroj: TASR/Martin Baumann

Jeho ďalšie slová ale boli už oveľa tvrdšie. „Alebo neviem, či je jeho ego a samoľúbosť tak nafúknutá, že sa to od neho odráža. Nestačí len hovoriť nepokazme si to a buďme zodpovední, lebo aj tá druhá strana potom nech je zodpovedná. Keď sľúbia pomoc, tak nech pomôžu,“ povedal Lukáš Latinák, čím evidentne narážal aj na prisľúbenú pomoc umelcom, ktorí prišli o svoje živobytie.

Igor Matovič by podľa Latináka mal začať robiť, to čo má, namiesto toho, aby sa staral o svoj Facebook Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Myslí si, že napätie v spoločnosti bude stále eskalovať, čoho dôkazom sú podľa neho posledné protesty. „Aj na posledných protestoch sa miešali nielen zelenohnedé a vyholené ambiciózne sily, ale tam bolo aj veľa normálnych slušných ľudí, ktorí už prišli povedať: Prosím povedzte nám, ako to bude,“ rozhorčil sa Latinák a na záver dodal, že Matovič sa namiesto toho, aby robil, čo má, stará o svoj Facebook.