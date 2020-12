Ťažké sviatky markizákov: Jeden takmer spálil byt a druhá... Otrávila sa rybou!

Tváre obľúbeného Telerána dostali otázku, či museli niekedy počas Vianoci čeliť nečakaným problémom. A Kvetka hneď z fleku priznala, že pred dvomi rokmi si celkom slušne zavarila. U nich na stole vraj nikdy nesmie chýbať vyprážaná ryba, no a keďže kapra moderátorka nechcela, rozhodla sa kúpiť tresku.

To ešte netušila, že jej spôsobí mimoriadne nepríjemné ťažkosti. „Kúpila som mrazenú tresku, ona už vyzerala divne, keď som ju kupovala, mala divnú farbu, ale hovorila som si, bude to v poriadku, to namočím do mlieka. Nikomu však nechutila a mne jej bolo veľmi ľúto, tak som ju celú zjedla sama. A potom som, samozrejme, mala žalúdočno-črevné problémy celé sviatky,“ uviedla blondínka pre web markiza.sk.

Pred dvomi rokmi si Kvetka poriadne zavarila. Vďaka pokazenej rybe bola po sviatkoch o niekoľko kíl ľahšia. Zdroj: Vlado Anjel

Ešte dramatickejšie Vianoce zaži jej kolega Tomáš Juríček. A nie iba jedny. „Naše Vianoce sú vždy dosť horúce. Lebo pred dvomi rokmi sme skoro podpálili obývačku. Máme krb na bio etanol a trošku to vytieklo. A tuším tri roky dozadu sme skoro podpálili spálňu," priznal markjizák dnes už s úsmevom, no vtedy mu zrejme všetko jedno nebolo.