Zuzana Plačková zverejnila FOTO po operácii tváre: Preboha, veď je ako z hororu!

Ako sme spomínali, úprav, ktoré si dala urobiť, bolo skutočne požehnane. „Robili mi rekonštrukciu nosa, ale hlavne mi konečne vyrovnali a spriechodnili prepážky. Trápilo ma to už veľmi dlho, no nikto doteraz mi to pri plastike nosa neurobil. Taktiež som sa zbavila dvojitej brady, tuku v lícach, rozpustenie kyseliny hyalurónovej v perách a na záver výplň mimických vrások vlastným tukom,” popísala ešte v októbri.

Pár dní po zákroku celú svoju tvár neukázala. Dnes už je síce jasné, ako vyzerá a zmenené črty tváre videli všetci jej fanúšikovia, no teraz im ukázala čosi celkom iné. A síce foto tesne po zákrokoch. Jeden z priaznivcov Zuzanu požiadal, aby zverejnila fotku, kde sa cítila najhoršie. To ale asi nečakal, čo kráľovná Instagramu vytiahne.

Zrejme nikoho neprekvapí, že človek po operácii tváre nevyzerá úplne vábne, nehovoriac o opuchoch, no takýto hororový pohľad šokuje každého, kto niečo podobné sám neabsolvoval. No a keďže je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť, presvedčte sa sami. Aha, ako Zuzana vyzerala tesne po zákrokoch!