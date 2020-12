Šok! Rakovina v našom šoubiznise udrela opäť: Po Separovi bojuje s chorobou ďalší slovenský raper!

BRATISLAVA - Len vo štvrtok vyšiel Michael Kmeť (34) alias raper Separ na verejnosť so správou, že bojuje so zákernou rakovinou. Našťastie všetko vyzerá tak, že sa mu nad neduhom podarilo vyhrať. Náročný boj však v týchto dňoch zvádza aj jeho kamarát František Farkaš, známy pod umeleckým menom P.A.T.

Po Separovi informoval o svojej chorobe aj Pouličný Autor Tónov. Nádor mu vraj našli len minulý týždeň v piatok a už o pár dní absolvoval operáciu. Až teraz mu môžu lekári s istotou povedať, či sa rakovina nerozrástla.

ŠOK! Vána diagnóza rapera Separa: Rakovina... Aktuálne FOTO!

„Strašne veľa ľudí mi napísalo a veľa z vás sa pýtalo, čo mi je... Niektorí to hneď odstúdili na koronu, čo cením. Pravda je však, že v piatok mi našli nádor a dnes ho vyoperovali. Až teraz po operácii vedia zistiť, či nemám niekde metastázy, tak dúfam, že nie,“ šokoval svojich fanúšikov P.A.T.

Konkrétne, ako priznal, bojuje s rakovinou lymfatických uzlín. „Tak už viete, prečo som tu a nemusíte si niektorí vymýšľať a domýšľať. Ďakujem všetkým, čo mi napísali, všetko som videl. Ja sa vrátim!“ napísal na sociálnu sieť raper, ktorý si tiež hovorí Franto.

Vážnu chorobu priznal aj raper P.A.T. Zdroj: Instagram Franto

Práve raper Separ ho mal dopodrobna pripraviť na všetko, čo ho čaká a veľmi mu pomôcť. „Opísal mi všetko, dokonca trafil aj to, ako sa budem po operácii cítiť. Ťažko sa mi počúvalo, čím všetkým si prešiel a že pravdepodobne to čaká aj mňa. Ale keď vidím, že to dal na pána, tak ak ma to čaká, to dám aj ja,“ dodal odhodlaný raper, ktorý sa nateraz stiahol z internetu.

Držíme palce a prajeme skoré uzdravenie!