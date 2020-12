ŠOK! Vážna diagnóza rapera Separa: Rakovina... Aktuálne FOTO!

Separ nepríjemnú správu oznámil svojim fanúšikom na sociálnej sieti Instagram, kde pridal aj fotky z chemoterapie. „Posledné tri mesiace som strávil na chemoterapii. Áno, rakovina. Chemoterapia a jej následky sú najväčšie peklo, čo som kedy zažil. Netušil somm, v jak hroznom fyzickom stave sa vie človek ocitnúť,“ šokuje svojimi slovami Separ, ktorý si zaspomínal, že len deň pred odchodom na liečbu učil dcéru Aničku bicyklovať.

„Jeden nádor mi vybrali. No CT vyšetrenie odhalilo, že to hovado sa už stihlo rozrásť do iných častí tela. Deti som nevidel 2,5 mesiaca, keďže moja imunita v tejto COVID diskotéke bola riziková. Keď sme sa videli prvýkrát, bolo to jak ohňostroj emócií. UAU. Milujem,“ netají svoje pocity raper, ktorý pôvodne zvažoval, že sa bude liečiť alternatívnymi metódami. Lekár ho však usmernil.

„Lekár mi do huby povedal, že nemám čas špekulovať. Chemo zabrala. Prvé výsledky hovoria, že ÁNO. Čakám ešte na jednu správu od človeka z CT, ale vyzerá, že som vyhral. Enormne ďakujem mojej mame, ktorá sa vrátila zo Švajčiarska, aby bola pri mne, keď som bol v úplnom kreku,“ venoval mame svoje prvé slová vďaky.

„Ďakujem kamošom za turbo podporu a hlavne Damemu, že vybavil všetko, čo som potreboval. Ďakujem Dominikovi, že ma do toho zasvätil a vysvetlil, čo a jak, vďaka čomu som to zvládol jak pán. Mal tú istú diagnózu a boli sme spolu na izbe. On končil, keď ja som začínal,“ dodal raper. Prajeme skoré uzdravenie!