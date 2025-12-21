Koniec lacných nákupov z Číny! EÚ zavádza nový POPLATOK na každú zásielku z Temu či Sheinu

BRATISLAVA - Európska únia reaguje na riziká lacného tovaru z Číny a zavádza poplatok 3 eurá na zásielky z čínskych online trhovísk. Colná výnimka zatiaľ zostáva v platnosti. Asociácia slovenských e-commerce obchodníkov E-commerce Slovakia v tejto súvislosti naďalej upozorňuje, že lacnejší tovar z tretích krajín často znamená vyššie riziko pre zákazníkov.
Colná výnimka sa odkladá, prichádza poplatok
Ministri financií členských krajín EÚ sa minulý týždeň dohodli na zavedení 3-eurového cla na zásielky s nízkou hodnotou prichádzajúce do Únie. Poplatok začne platiť od 1. júla 2026 a bude dočasným riešením, kým sa nenájde spôsob, ako zrušiť colnú výnimku na zásielky do 150 eur. Definitívne zrušenie výnimky sa očakáva až s novým colným systémom v roku 2028.
Niektoré krajiny, ako Francúzsko či Belgicko, pôvodne navrhovali poplatok vo výške 2 eur. Taliansko argumentovalo, že podobná daň je nevyhnutná na ochranu domáceho módneho priemyslu pred dumpingovými cenami.
Francúzsko a Írsko okrem toho požadujú zvýšené fyzické kontroly pre rizikové zásielky, zverejňovanie zoznamu nebezpečných výrobkov, ktoré boli z platforiem stiahnuté na základe upozornenia príslušných národných orgánov, alebo dôkladné audity zamerané na bezpečnosť produktov a identifikáciu jednotlivých predajcov.
E-commerce Slovakia upozorňuje na riziká nákupu z čínskych e-shopov
Asociácia slovenských e-commerce obchodníkov E-commerce Slovakia, ktorej zakladajúcimi členmi sú GymBeam, Muziker, Martinus a MTBIKER, v novembri upozornila na riziká spojené s nákupmi z veľkých globálnych online trhovísk ako Temu, Shein či AliExpress. Podľa asociácie lacnejší tovar z tretích krajín často znamená vyššie riziko pre zákazníkov.
„Zákazník môže vnímať, že sa mu tovar predraží. Je však nevyhnutné pripomenúť, že férové slovenské alebo európske e-shopy musia plniť povinnosti vyplývajúce z legislatívy EÚ – napríklad poskytnúť 2-ročnú záruku alebo garantovať bezpečnosť produktu. Pri platformách z tretích krajín môže byť kontrola plnenia týchto povinností náročnejšia,“ vysvetľuje zakladateľ a predseda asociácie Michal Král.
Podľa E-commerce Slovakia pretrvávajú viaceré problémy:
- komplikované vybavovanie reklamácií, keď platformy prenášajú zodpovednosť na individuálnych predajcov,
- nedostatočná ochrana pred falzifikátmi a nebezpečnými výrobkami,
- rizikové produkty bez certifikácie, najmä elektronika či detské hračky.
„Niektoré online trhoviská pôsobia dojmom, že tovar predávajú sami. V skutočnosti však zákazníkovi produkt vo väčšine prípadov nepredáva napríklad Temu či Shein, ale často neznáma fyzická osoba. Prípadné reklamácie by tak mal riešiť priamo tento predajca, na ktorého však zákazník často nemá riadny kontakt,“ dodáva Král.
Podľa údajov z európskeho systému Safety Gate (predtým známom ako RAPEX) pochádza až 70 – 80 % nebezpečných produktov odhalených európskymi orgánmi od neoverených predajcov na veľkých marketplace platformách. Najčastejšie ide o detské hračky s malými časťami, kozmetiku bez označenia zloženia či elektroniku bez certifikácie.
Nový colný poplatok má byť len dočasným riešením, no podľa asociácie E-commerce Slovakia je potrebné, aby zákazníci vnímali rozdiel medzi férovými európskymi e-shopmi a rizikovými platformami z tretích krajín. Lacnejší tovar môže znamenať vyššie riziko – či už pri reklamáciách, alebo pri samotnej bezpečnosti výrobkov.