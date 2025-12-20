Žena visela z desiateho poschodia! VIDEO Snažila sa uniknúť pred manželkou milenca: Od pádu ju delili sekundy

Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

ČÍNA - Čo všetko je žena ochotná riskovať pre lásku? V krajnom prípade aj vlastný život. O jej osude rozhodovali sekundy. Visela z balkóna na desiatom poschodí a zúfalo bojovala o rovnováhu, zatiaľ čo šokovaní susedia sledovali jej riskantný pokus o útek. Podľa správ sa snažila uniknúť pred manželkou svojho milenca.

Obyvatelia jedného z čínskych bytových domov sa stali svedkami desivej situácie, pri ktorej išlo doslova o život. Žena, ktorú miestne médiá označujú za údajnú milenku ženatého muža, takmer spadla z výšky desiateho poschodia, keď sa snažila ukryť pred jeho manželkou. Susedia si všimli ženu visiacu z balkóna, ako sa zúfalo drží zábradlia a len s veľkými ťažkosťami si udržiava rovnováhu. Dramatické momenty, pri ktorých jej hrozil pád, sledovali s hrôzou viacerí okoloidúci. Celú situáciu zachytili aj na video, informuje portál The Sun.

Žena sa rozhodla pre riskantný krok

Na záberoch je vidieť muža bez trička, ktorý s ňou komunikuje cez okno bytu. Krátko nato z dohľadu zmizne. Žena, držiac v ruke mobilný telefón, sa následne rozhodne pre riskantný krok – začne liezť smerom nadol, snažiac sa dostať na nižšie poschodie.

Pri zostupe využíva odkvapové potrubia a okenné rímsy. V jednej chvíli sa jej podarí skĺznuť po vodovodnej rúre k oknu susedného bytu, kde zúfalo búcha a žiada o pomoc. Našťastie, osoba vo vnútri reaguje a otvorí jej, čím jej pravdepodobne zachráni život. Podľa miestnych správ muž spanikáril, keď sa jeho manželka vrátila domov skôr, než očakával. Aby zabránil odhaleniu, mal ženu vytlačiť na balkón, čím ju vystavil extrémnemu nebezpečenstvu.

Čo sa v byte odohralo?

Video sa rýchlo rozšírilo po čínskych sociálnych sieťach, kde vyvolalo obrovskú pozornosť a vlnu špekulácií o tom, čo sa v byte odohralo. Používatelia internetu prípad masívne komentovali a mnohí tvrdili, že aktéri videa sú po jeho zverejnení „spoločensky zničení“ a čaká ich veľká hanba. Viacerí diskutujúci zároveň upozorňovali na extrémne riziko podobného správania. Lezenie po vonkajšej strane výškových budov bez akejkoľvek ochrany môže podľa nich veľmi ľahko skončiť tragédiou – najmä na úzkych rímsach, kde stačí jediný chybný krok.

