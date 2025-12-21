Slovensko stojí pred KATASTROFOU: Dôchodcov je čoraz viac a mladých UBÚDA! Ako to utiahnu naše verejné financie?

BRATISLAVA – Slovenská republika čelí problému, pred ktorým sa už nedajú zatvárať oči. V súčasnej dobe patrí obyvateľstvo našej krajiny medzi najstaršie v celej EÚ. Pokiaľ to pôjde podobným tempom, v druhej polovici 21. storočia už dobehneme Japonsko. Starnúce obyvateľstvo prináša so sebou problémy najmä ekonomického charakteru. Slovensko by sa už teraz malo sústrediť na ich riešenie.
Slovenská republika patrí medzi krajiny, kde seniori tvoria veľkú časť obyvateľstva. Naša populácia starne, pričom v rámci EÚ je to už citeľné. Keď v danej krajine pribúda čoraz viac dôchodcov, vzniká veľký tlak na sociálny systém s tým spojené zabezpečenie v dôchodkovom veku. Štát získava financie na dôchodky cez ekonomický sektor, ktorý stojí na pleciach pracujúcich. Na Slovensku je problém v tom, že ľudí v produktívnom veku ubúda.
Deficit SR prekračuje povolený limit
Udržateľnosť verejných financií je alfa omegou štátnej ekonomiky. Od roku 2012 monitoruje hospodársky vývoj Slovenskej republiky nezávislý ústavný orgán tzv. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Medzi jej hlavné úlohy patrí Správa o dlhodobej udržateľnosti verejných financií či Medzigeneračná solidarita (myslieť aj na budúce generácie).
Predseda RRZ Ján Tóth ešte začiatkom decembra varoval, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií je blízko hranice vysokého rizika. "Deficit SR vysoko prekračuje povolený limit, a to aj napriek tomu, že štát zvýšil svoje príjmy na najvyššiu úroveň. Až polovicu súčasného deficitu tvorí dôchodkový systém. Bez ozdravenia verejných financií si štát nebude vedieť plniť svoje povinnosti," ozrejmil.
Na Slovensku sa v minulosti rodilo 100-tisíc detí ročne, dnes je to o polovicu menej. Seniorov ale pribúda. Do roku 2050 bude v našej krajine o 300-tisíc dôchodcov viac ako dnes a zároveň prídeme o pol milióna ľudí v produktívnom veku. Podľa týchto údajov slovenská populácia výrazne starne. V roku 2050 budeme mať podobne starú populáciu ako má dnes Japonsko. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predpokladá, že v roku 2060 sa zaradíme ku krajinám s najstaršou populáciou Európskej únie. Priemerný vek seniora bude vtedy na úrovni 78 rokov.
Starnutie populácie v SR zvýši počet odkázaných ľudí v sociálnych službách alebo príspevkami ŤZP o takmer 100-tisíc. Pokiaľ nenastanú žiadne zmeny, nárast môže byť ešte vyšší. Dopyt bude určovať aj zmenšená kapacita rodinných príslušníkov. Bude sa rodiť menej detí a ženy viac odpracujú. Tieto faktory vytvoria tlak na verejné financie.
Možné riešenia
Tejto nepriaznivej budúcnosti by sa dalo za určitých podmienok vyhnúť. Predseda RZZ hovorí o troch hlavných faktoroch. Prvým je ekonomický rast, ktorý je možný cez zvýšenie životnej úrovne obyvateľstva a zvýšenie daní. "Poliaci a Maďari nás už predbehli a dobiehanie Západu sa takmer zastavilo," pripomína Tóth.
Ďalším krokom je zabezpečenie zdravých verejných financií. "Konsolidácia doteraz viedla najmä k daňovému zaťaženiu, ktoré poškodzuje konkurencieschopnosť," povedal. Okrem toho treba zabezpečiť zefektívnenie výdavkov napríklad aj cez adresnosť sociálneho systému a rovnakým spôsobom zabezpečiť aj verejné prostriedky do regiónov.