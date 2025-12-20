Dráma v nemeckom Coburgu: Opitý muž obťažoval ženu s dieťaťom! Slovák sa jej zastal, potom sa to len začalo

COBURG - Na železničnej stanici v bavorskej Coburgu došlo k dramatickému incidentu. Do konfliktu s opitým mužom sa dostal mladý Slovák, ktorý sa snažil pomôcť žene s dieťaťom. Situácia sa však rýchlo vyhrotila.
Opitý muž obťažoval ženu s dieťaťom
Vo štvrtok večer, 18. decembra, zasahovala polícia na železničnej stanici v meste Coburg. Podľa zistení bezpečnostných zložiek tam 35-ročný muž pod vplyvom alkoholu obťažoval ženu, ktorá bola v tom čase v sprievode svojho dieťaťa.
Incident si všimol 22-ročný Slovák, ktorý neváhal a žene sa rozhodol pomôcť.
Hádka, vyhrážky a rozbitá fľaša
Medzi mladým Slovákom a 35-ročným mužom sa následne rozpútala hádka. Opitý útočník situáciu ešte viac vyostril, keď sa začal mladíkovi vyhrážať pivovou fľašou a prenasledoval ho mimo budovy stanice.
V obave o vlastnú bezpečnosť Slovák telefonicky kontaktoval rodičov.
Zasahoval otec, konflikt eskaloval
Krátko nato dorazil na miesto 45-ročný otec mladého Slováka. Podľa policajnej správy chvíľu sledoval situáciu, no namiesto upokojenia konfliktu fyzicky zaútočil na 35-ročného muža. Zrazil ho na zem a kopol smerom k jeho trupu.
Do incidentu následne zasiahli náhodný svedok aj samotný 22-ročný Slovák, ktorí ďalšiemu násiliu zabránili.
Zranenia a zásah polície
Polícia na mieste identifikovala všetkých zúčastnených. 35-ročného muža museli zdravotníci s ľahšími zraneniami previezť do nemocnice. 45-ročného Slováka policajti predbežne zadržali.
Vyšetrovanie pokračuje
Po vykonaní procesných úkonov bol otec mladíka v koordinácii s prokuratúrou prepustený na slobodu. Čelí však trestnému stíhaniu pre podozrenie z nebezpečného ublíženia na zdraví.
Voči 35-ročnému mužovi polícia vedie samostatné konanie pre podozrenie z vyhrážania.