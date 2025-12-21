Očkovaní mali podľa dezinformácií umierať: Obrovský ZVRAT, po vakcíne ste od smrti ešte nikdy neboli tak ďaleko!

PARÍŽ - Dospelí, ktorí dostali aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19, majú nižšie riziko úmrtia bez ohľadu na príčinu, ukázala nová štúdia. Ľudia, ktorí dostali aspoň jednu dávku mRNA vakcíny proti COVID-19, mali nižšie riziko úmrtia zo všetkých príčin v porovnaní s nezaočkovanými osobami, vyplýva z novej francúzskej štúdie.
S informáciou o štúdii francúzskej skupiny Epi-Phare informoval portál Euronews. Zistenia naznačujú, že tieto vakcíny nielenže nezvyšujú dlhodobé riziká, ale sú spojené so zníženou úmrtnosťou počas štvoročného obdobia od vrcholu očkovania v roku 2021.
V Európskej únii bolo podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) do februára 2023 podaných viac ako 976 miliónov dávok vakcín proti COVID-19 a očkovacie programy pokračovali aj následne, pričom každú sezónu boli podané ďalšie desiatky miliónov posilňujúcich dávok.
Štúdia, ktorá analyzovala údaje 28 miliónov dospelých Francúzov vo veku od 18 do 59 rokov, zistila, že zaočkovaní jedinci mali o 74 percent nižšie riziko úmrtia na ťažký priebeh ochorenia COVID-19 a o 25 percent nižšie riziko úmrtia zo všetkých príčin.
Vedci uviedli, že nižšie riziko úmrtnosti je čiastočne spôsobené silnou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia, keďže zaočkovaní dospelí mali výrazne nižšiu pravdepodobnosť úmrtia na infekciu. Zároveň naznačili, že k celkovému zníženiu počtu úmrtí môže prispievať aj menší výskyt komplikácií spojených s dlhodobým COVID-19.
Vyššia úmrtnosť a očkovanie nejdú dokopy a nemajú súvislosť
Výskum uskutočnila skupina Epi-Phare, vedecké záujmové združenie pod dohľadom Francúzskej národnej agentúry pre lieky a bezpečnosť zdravotníckych výrobkov (ANSM) a Francúzskeho fondu zdravotného poistenia. Výskumný tím dospel k záveru, že príčinná súvislosť medzi očkovaním mRNA vakcínami a nadmernou dlhodobou úmrtnosťou sa v súčasnosti javí ako vysoko nepravdepodobná.
Na základe údajov z Francúzskeho národného systému zdravotných dát štúdia zahŕňala 22,7 milióna ľudí zaočkovaných medzi májom a októbrom 2021 a 5,9 milióna nezaočkovaných osôb k 1. novembru 2021, ktoré boli sledované po medián 45 mesiacov.
Jedna z najväčších štúdii, ktoré sa venujú bezpečnosti mRNA vakcín
Ide o doteraz najväčšiu štúdiu skúmajúcu dlhodobú bezpečnosť mRNA vakcín proti COVID-19 v bežnej dospelej populácii. Účastníci nemali viac ako 59 rokov, čo znamená, že zistenia sa priamo nevzťahujú na staršie vekové skupiny, ktoré patria medzi najviac ohrozené ochorením COVID-19.
Počas štyroch rokov sledovania bolo zaznamenaných 98 429 úmrtí zo všetkých príčin (0,4 percenta) medzi zaočkovanými osobami, v porovnaní s 32 662 úmrtiami (0,6 percenta) medzi nezaočkovanými.
Autori nezaznamenali žiadny nárast úmrtí na rakovinu, kardiovaskulárne ochorenia, úrazy ani iné hlavné príčiny; vo všetkých kategóriách mali zaočkovaní ľudia rovnakú alebo nižšiu mieru úmrtnosti ako tí, ktorí zostali nezaočkovaní.