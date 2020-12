Slovenský hokejista po priznaní koronavírusu: On v posteli s horúčkami a... Jeho manželka je tehotná!

V čase, keď mnohí o existencii koronavírusu pochybujú, či ho podceňujú, sa o ňom vo štvrtok rozhodol prehovoriť aj bývalý profesionálny hokejista Boris Valábik. Vyšportovaný, dvojmetrový chlap sa vraj s chorobou tiež nepasoval najlepšie a chripôčkou by ju rozhodne nenazýval.

„Antigénový test mi vyšiel negatívny v čase, keď som mal 39-stupňovú teplotu, zimnicu, bolesť hlavy a únavu. To trvalo asi 2 dni. Neskôr prišiel zvlášny čuch (nie je to strata, ale akoby som stále vdychoval niečo, čo som predtým nikdy necítil a neviem ten zápach identifikovať) a strata chuti asi na 3 dni,“ opísal svoj priebeh Valábik.

Boris Valábik o svojich pocitoch v priebehu choroby informoval na Instagrame. Zdroj: Instagram B.V.

V minulosti vraj bežne hrával zápasy aj s chrípkou, nachladnutím, nádchou či teplotou. No tentoraz to vraj bolo iné a s touto diagnózou by hrať nedokázal. „Zodpovedne môžem povedať, že neexistuje, že by som to bol zvládol s koronavírusom. Minimálne týždeň nie,“ priznal svoje pocity Boris. No ten na útrapy kvôli COVID-19 veľmi rýchlo zabudol.

Len pár hodín po zverejnení tohto príspevku sa totiž so svojimi fanúšikmi podelil o radostnú novinu. S manželkou Zuzkou, ktorej áno povedal v októbri tohto roka, totiž čakajú svoje prvé dieťatko. „S vianočným stromčekom sme sa tento rok poponáhľali, ale najkrajší vianočný darček, aký sme si mohli želať, príde naopak o čosi neskôr,“ napísal hrdý budúci otecko. Dvojici gratulujeme!