Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Je legenda o Lochnesskej príšere SKUTOČNE PRAVDIVÁ? Turistka hovorí o čiernej hlave a dlhej stope! ZÁHADA pokračuje

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/gab © Zoznam/gab

USA - Legenda o Lochnesskej príšere opäť ožila. Americká dovolenkárka uvidela na jazere Loch Ness objekt s čiernou hlavou, ktorý zanechal na hladine výraznú stopu. Prípad bol nahlásený do oficiálneho registra pozorovaní a ide už o piate možné stretnutie so známou príšerou v tomto roku.

Američanka Mishawn Mielkeová z Austinu navštívila v októbri hrad Urquhart na brehu slávneho jazera Loch Ness. Je presvedčená, že následne v jazere uvidela legendárnu príšeru Nessie. „Najprv som to zbadala a povedala si: wow“. Podľa jej slov mala čiernu hlavu a bola dlhá viac ako tri metre. Objekt vraj vytvoril na vode stopu, ktorá bola dlhšia ako tri metre. Jej pozorovanie sa uskutočnilo o 14:45 dňa 28. októbra, no na verejnosť sa dostalo až teraz.

Je legenda o Lochnesskej
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Tento rok ju vraj videli už päťkrát

Portál What’s The Jam informoval, že prípad bol nahlásený do Oficiálneho registra pozorovaní Lochnesskej príšery. „Vyzeralo to presne ako obrázky, ktoré som videla na stránke s pozorovaniami. Nepripomínalo to vlnu, ale vyzeralo to ako hlava niečoho, čo sa vynára. Vytvorilo to výrazný vzor na vode, aký som inde nevidela, niečo ako vlastnú brázdu. A potom to zmizlo. Z tej vzdialenosti by som povedala, že ten vzor na vode mal aspoň tri metre.“ Ide o piate možné pozorovanie legendárnej príšery v tomto roku.

PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané Prečítajte si tiež

PRELOMOVÝ objav pod Antarktídou: Vedci objavili ekosystém 500 metrov pod ľadom! Kamera zachytila niečo nečakané

Predchádzajúce zaznamenal Peter Hoyle dňa 15. októbra. Uviedol, že v jazere videl asi na 30 sekúnd tmavý tvar a potom zmizol. V roku 2024 boli zaznamenané len tri pozorovania. Rok predtým ich bolo desať, v roku 2022 šesť a v roku 2021 sedem. V auguste 2023 si dovolenkár Steve Valentine myslel, že uvidel Nessie, keď bol na člne so svojou rodinou a podarilo sa mu zachytiť mrazivú fotografiu nevysvetliteľného útvaru na hladine vody.

Viac o téme: JazeroStretLochnesská príšeraPríšera
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pornhub zverejnil čísla, ktoré
Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry
Zaujímavosti
Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti
FOTO V tomto hoteli sú
Hotel pre milovníkov Vianoc: Stromček v izbe či Santa pri raňajkách TU majú 365 dní v roku! Kde sa nachádza?
Zaujímavosti
Žena riskovala svoj vlastný
Žena visela z desiateho poschodia! VIDEO Snažila sa uniknúť pred manželkou milenca: Od pádu ju delili sekundy
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Komici a ich polovičky: Ako Bergino a Jovinečko vnímajú krásu a kde budú tráviť Silvester a nový rok?
Komici a ich polovičky: Ako Bergino a Jovinečko vnímajú krásu a kde budú tráviť Silvester a nový rok?
Feminity TV
Súťažiace zo šou Pečie celé Slovensko ukázali svoje rodiny: Viki si u nás našla druhého otca a mamu!
Súťažiace zo šou Pečie celé Slovensko ukázali svoje rodiny: Viki si u nás našla druhého otca a mamu!
Prominenti
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič po zápase s Young Angels Košice
Tréner Piešťanských Čajok Peter Jankovič po zápase s Young Angels Košice
Zoznam TV

Domáce správy

Koniec lacných nákupov z
Koniec lacných nákupov z Číny! EÚ zavádza nový POPLATOK na každú zásielku z Temu či Sheinu
Domáce
Robert Fico
Energetický biznis vlády pod paľbou kritiky: Slovákom almužna! Peniaze odchádzajú do zahraničia
Domáce
Storočná tradícia ožila: Pod
Storočná tradícia ožila: Pod Kráľovou hoľou pribudla nová lesná sauna
dromedar.sk
Dôležitá trasa v Košickom kraji je obnovená: Východniarov čakajú aj nové trasy kvôli závodu Valaliky
Dôležitá trasa v Košickom kraji je obnovená: Východniarov čakajú aj nové trasy kvôli závodu Valaliky
Gelnica

Zahraničné

Albanese po útoku na
Albanese po útoku na pláži nariadil preskúmanie polície a spravodajských služieb
Zahraničné
Zadržaný tanker vyvolal napätie:
Zadržaný tanker vyvolal napätie: Venezuela hovorí o krádeži a únose zo strany USA
Zahraničné
Epsteinové spisy zmizli z
Epsteinové spisy zmizli z webu rezortu spravodlivosti: Záhadné stiahnutie dokumentov vyvoláva otázky
Zahraničné
nemecký kancelár Friedrich Merz
MIMORIADNY ONLINE USA a Rusko naďalej rokujú v Miami: Putin je pripravený hovoriť aj s Macronom o Ukrajine
Zahraničné

Prominenti

Dag Palovič
Dag Palovič je v nemocnici ako na klavíri: Ďalší nepríjemný ÚRAZ hlavy... Och, to znie desivo!
Domáci prominenti
Vianoce bez Kevina? Ani
Vianoce bez Kevina? Ani náhodou! KVÍZ: Naj PIKOŠKY z filmu Sám doma... Uhádnete aspoň jednu?
Zahraniční prominenti
Libuše Geprtová
Bláznivá Viktorka z Babičky: Dieťa s kolegom a potom... Toto rozdýchaval len ťažko!
Osobnosti
Krst nového albumu Richarda
Marianna Ďurianová chce na Vianoce len jednu vec: Potrebuje to kvôli novej LÁSKE
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Je legenda o Lochnesskej
Je legenda o Lochnesskej príšere SKUTOČNE PRAVDIVÁ? Turistka hovorí o čiernej hlave a dlhej stope! ZÁHADA pokračuje
Zaujímavosti
Žena riskovala svoj vlastný
Žena visela z desiateho poschodia! VIDEO Snažila sa uniknúť pred manželkou milenca: Od pádu ju delili sekundy
Zaujímavosti
Pornhub zverejnil čísla, ktoré
Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry
Zaujímavosti
MUDr. Schill: Nedajte sa
MUDr. Schill: Nedajte sa nachytať marketingom, zubnú pastu si vyberajte podľa tohto!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Nový Mercedes GLB prichádza ako elektromobil: 7 miest, dojazd cez 600 km a prekvapivá cena! (foto)
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
Kryptomenový svet má problém: Experti odhalili obľúbený spôsob na pranie peňazí!
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!

Varenie a recepty

Domáci kokosový trojfarebný kmeň
Domáci kokosový trojfarebný kmeň
Geniálny nápad na parížske rožky v inom prevedení podľa pani Jarky.
Geniálny nápad na parížske rožky v inom prevedení podľa pani Jarky.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

Juraj Slafkovský vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu Montreal – Pittsburgh
Juraj Slafkovský vs. Sidney Crosby: Online prenos zo zápasu Montreal – Pittsburgh
Juraj Slafkovský
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Slovenská biatlonistka doplatila na kolíziu v závere: Zablokovala ma tam a stratila som pozície
Biatlon
Po góle v bolestiach opúšťal ihrisko: Liverpool prišiel o najdrahšieho hráča v histórii Premier League
Po góle v bolestiach opúšťal ihrisko: Liverpool prišiel o najdrahšieho hráča v histórii Premier League
Premier League
Dúbravka pomohol ukončiť čiernu sériu Burnley, Arsenal a City zaváhanie nepripustili
Dúbravka pomohol ukončiť čiernu sériu Burnley, Arsenal a City zaváhanie nepripustili
Premier League

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Tieto povolania (pravdepodobne) zmiznú do 10 rokov. Je medzi nimi aj to vaše?
Trendy na trhu práce
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list

Technológie

USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
USA prvýkrát prezradila viac informácií o svojej „striebornej guľke“: Dark Eagle má byť extrémne schopná a nebezpečná zbraň
Armádne technológie
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Vedci objavili baktériu, ktorá v experimentoch zničila rakovinové nádory. Našli ju v črevách malej žaby
Veda a výskum
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia

Bývanie

Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Po tiktoku sa šíri prekvapivo jednoduchý trend. Cozymaxxing vytvorí komfort na počkanie a stačí k nemu pár drobností
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?

Pre kutilov

Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Pamätáte si ich z lahôdok? 4 klasické československé šaláty, ktoré si pripravíte doma
Recepty
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Komici a ich polovičky: Ako Bergino a Jovinečko vnímajú krásu a kde budú tráviť Silvester a Nový rok?
Slovenské celebrity
VIDEO: Komici a ich polovičky: Ako Bergino a Jovinečko vnímajú krásu a kde budú tráviť Silvester a Nový rok?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Koniec lacných nákupov z
Domáce
Koniec lacných nákupov z Číny! EÚ zavádza nový POPLATOK na každú zásielku z Temu či Sheinu
nemecký kancelár Friedrich Merz
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE USA a Rusko naďalej rokujú v Miami: Putin je pripravený hovoriť aj s Macronom o Ukrajine
Dráma v nemeckom Coburgu:
Zahraničné
Dráma v nemeckom Coburgu: Opitý muž obťažoval ženu s dieťaťom! Slovák sa jej zastal, potom sa to len začalo
Frédéric Péchier
Zahraničné
Doktor Smrť: Lekár vyvolával u pacientov infarkty, aby ich mohol zachraňovať! Teraz už pozná trest

Ďalšie zo Zoznamu