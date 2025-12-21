Je legenda o Lochnesskej príšere SKUTOČNE PRAVDIVÁ? Turistka hovorí o čiernej hlave a dlhej stope! ZÁHADA pokračuje

USA - Legenda o Lochnesskej príšere opäť ožila. Americká dovolenkárka uvidela na jazere Loch Ness objekt s čiernou hlavou, ktorý zanechal na hladine výraznú stopu. Prípad bol nahlásený do oficiálneho registra pozorovaní a ide už o piate možné stretnutie so známou príšerou v tomto roku.
Američanka Mishawn Mielkeová z Austinu navštívila v októbri hrad Urquhart na brehu slávneho jazera Loch Ness. Je presvedčená, že následne v jazere uvidela legendárnu príšeru Nessie. „Najprv som to zbadala a povedala si: wow“. Podľa jej slov mala čiernu hlavu a bola dlhá viac ako tri metre. Objekt vraj vytvoril na vode stopu, ktorá bola dlhšia ako tri metre. Jej pozorovanie sa uskutočnilo o 14:45 dňa 28. októbra, no na verejnosť sa dostalo až teraz.
Tento rok ju vraj videli už päťkrát
Portál What’s The Jam informoval, že prípad bol nahlásený do Oficiálneho registra pozorovaní Lochnesskej príšery. „Vyzeralo to presne ako obrázky, ktoré som videla na stránke s pozorovaniami. Nepripomínalo to vlnu, ale vyzeralo to ako hlava niečoho, čo sa vynára. Vytvorilo to výrazný vzor na vode, aký som inde nevidela, niečo ako vlastnú brázdu. A potom to zmizlo. Z tej vzdialenosti by som povedala, že ten vzor na vode mal aspoň tri metre.“ Ide o piate možné pozorovanie legendárnej príšery v tomto roku.
Predchádzajúce zaznamenal Peter Hoyle dňa 15. októbra. Uviedol, že v jazere videl asi na 30 sekúnd tmavý tvar a potom zmizol. V roku 2024 boli zaznamenané len tri pozorovania. Rok predtým ich bolo desať, v roku 2022 šesť a v roku 2021 sedem. V auguste 2023 si dovolenkár Steve Valentine myslel, že uvidel Nessie, keď bol na člne so svojou rodinou a podarilo sa mu zachytiť mrazivú fotografiu nevysvetliteľného útvaru na hladine vody.