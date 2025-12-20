Pornhub zverejnil čísla, ktoré menia pohľad na nežnejšie pohlavie: Aj ony TO sledujú! Ženy menia pravidlá hry

USA - Ženy búrajú ďalší stereotyp. Nová správa Pornhubu ukazuje, že ich podiel medzi divákmi obsahu pre dospelých rastie rekordným tempom. Zaujímavé sú aj rozdiely medzi krajinami, americkými štátmi a vyhľadávacími preferenciami.
Pornhub zverejnil svoju každoročnú správu Year in Review a jej výsledky naznačujú, že ženy čoraz častejšie sledujú obsah pre dospelých. Podľa údajov z roku 2025 tvorili ženy približne 38 percent všetkých návštevníkov stránky, čo predstavuje nárast o 14 percent oproti roku 2015.
Trend spochybňuje zaužívaný stereotyp
Spoločnosť uviedla, že jej štatistici sledujú podiel ženských používateľov už viac ako desať rokov a zaznamenali dlhodobý rast. Tento trend podľa nich spochybňuje zaužívaný stereotyp, že porno sledujú výlučne muži. V niektorých krajinách, ako sú Filipíny, Kolumbia či Argentína, ženy dokonca tvoria väčšinu návštevníkov stránky.
V Mexiku boli štatistiky takmer vyrovnané – ženy tam v roku 2025 tvorili 48 percent všetkých návštev. V Spojených štátoch však muži stále dominujú, pričom ženy sa podieľali na približne 28 percentách všetkých vyhľadávaní.
Aký výraz bol najpopulárnejší?
Správa zároveň odhaľuje aj najpopulárnejšie vyhľadávacie výrazy v USA, informuje na svojom portáli New York Post. Najčastejšie používaným pojmom bol v roku 2025 výraz „Latina“, za ktorým nasledovali „MILF“ a „Asian“. Výrazný nárast zaznamenalo aj vyhľadávanie slova „Indian“, zatiaľ čo popularita výrazu „furry“ medziročne klesla.
Pornhub sa pozrel aj na to, v ktorých amerických štátoch trávili používatelia na stránke najviac času. Na prvom mieste sa umiestnila Aljaška, kde priemerná návšteva trvala 11 minút a 48 sekúnd. Na opačnom konci rebríčka skončila Louisiana s priemerným časom 8 minút a 52 sekúnd.
Hoci je Pornhub v niektorých štátoch USA, vrátane Floridy a Texasu, blokovaný, spoločnosť zverejnila aj najpopulárnejšie relatívne vyhľadávania v regiónoch, kde je stránka stále dostupná. V Kalifornii dominoval výraz „Latina amateur“, v New Yorku „Dominican“. V Louisiane bol najvyhľadávanejší pojem „thicc“, zatiaľ čo v Pensylvánii vzbudil najväčší záujem výraz „puffy nipples“.