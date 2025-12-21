Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Južná Kórea a Rusko rokovali o jadrovom programe a bezpečnostných otázkach KĽDR

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SOUL - Predstaviteľ juhokórejského ministerstva zahraničných vecí v uplynulej dobe v Moskve rokoval s ruskými predstaviteľmi o jadrovom programe Severnej Kórey a ďalších regionálnych bezpečnostných otázkach. V nedeľu to pre agentúru Jonhap uviedli diplomatické zdroje.

V ruskej metropole podľa zdrojov diskutoval juhokórejský predstaviteľ rezortu diplomacie, ktorý sa zaoberá severokórejskou jadrovou otázkou, s Olegom Burmistrovom, veľvyslancom ruskej diplomacie pre severokórejskú jadrovú problematiku, ako aj s ďalšími predstaviteľmi. Juhokórejský predstaviteľ zjavne požiadal, aby Rusko zohrávalo konštruktívnu úlohu v zabezpečení mieru na Kórejskom polostrove, pričom Soul plánuje budúci rok znova obnoviť dialóg so Severnou Kóreou a súčasne sa uskutočňujú snahy o ukončenie vojny na Ukrajine.

Jonhap konštatuje, že vzhľadom na úzke vzťahy Ruska so Severnou Kóreou pravdepodobne Južná Kórea verí, že Moskva môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní návratu Pchjongjangu k dialógu. Južná Kórea podľa agentúry taktiež mohla využiť stretnutie na vyjadrenie obáv z vojenskej spolupráce medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorú Soul vníma ako možnú bezpečnostnú hrozbu pre Kórejský polostrov.

Juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí nedávno uviedlo, že bude pozorne sledovať rokovania o ukončení vojny na Ukrajine a bude sa usilovať o konštruktívnu úlohu Ruska v otázkach týkajúcich sa Kórejského polostrova, pričom sa zároveň bude snažiť o obnovenie vzťahov s Moskvou. Vyhlásilo tiež, že bude pokračovať v diplomatických snahách zastaviť vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou, ktorá podľa neho porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN.

Viac o téme: BezpečnosťJadrový programRokovanie RuskoKĽDRJužná Kórea
