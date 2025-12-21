Dag Palovič je v nemocnici ako na klavíri: Ďalší nepríjemný ÚRAZ hlavy... Och, to znie desivo!

BRATISLAVA - Dag Palovič má za sebou vážnu autonehodu, po ktorej prišiel o nohu. Hoci mu protéza umožňuje fungovať v bežnom živote, posledné týždne mu priniesli sériu nepríjemných úrazov. Len za mesiac a pol skončil trikrát v nemocnici.
Dagovi Palovičovi po vážnej autonehode amputovali nohu. Po dlhom období rekonvalescencie sa naučil fungovať s protézou, ktorá mu dnes umožňuje viesť relatívne normálny život. Napriek tomu však jeho každodenná realita prináša množstvo nástrah a nečakaných situácií, ktoré sa neraz končia bolestivými úrazmi. Len v priebehu posledného mesiaca a pol sa ocitol v nemocnici hneď trikrát. Naposledy pred niekoľkými dňami, keď skončil na urgente v Rakúsku po páde na vianočných trhoch.
Tie boli v tom čase preplnené ľuďmi, ktorí sa v tlačiacom sa dave správali bezohľadne a nebrali ohľad na nikoho okolo seba. Takéto prostredie je nebezpečné aj pre zdravého človeka, nieto ešte pre niekoho s pohybovým hendikepom. A práve to sa stalo osudným aj bývalému moderátorovi. „Drglo do mňa asi sedem ľudí, čo sa mi za tri roky po nehode nikdy nestalo,“ opísal nám nepríjemný zážitok. Situácia sa ešte viac vyhrotila vo chvíli, keď do neho vrazil ďalší človek. Jeho kamarátka, ktorá ho v tom momente držala za ruku, aby mu pomohla udržať stabilitu, sa potkla a obaja spadli.
Nešťastie bolo na svete. Palovič preletel akoby „rybičku“ cez nohu iného návštevníka a pád zastavil až nárazom hlavy o chodník. Celý incident našťastie videl lekár, ktorý mu okamžite pribehol na pomoc a odporučil mu neodkladné vyšetrenie v nemocnici. Na urgente strávil dlhé hodiny, podstúpil potrebné vyšetrenia a ošetrenie, po ktorom ho napokon pustili domov. Nešlo však o jediný úraz v krátkom časovom úseku. Už pred dvomi týždňami skončil v nemocnici s poranením hlavy.
„Zadriemal som pri seriáli Dunaj. Na protéze mám špeciálny gombík – keď ho stlačím, môžem s nohou hýbať do všetkých strán. Zvyčajne ju mám zaistenú, ale výnimočne som ju mal uvoľnenú. Keď som sa prebral, úplne som zabudol, že noha nie je zafixovaná,“ vysvetlil. Ako sa postavil zo sedačky, jeho telo stratilo stabilitu. „Spravil som piruetu a temeno hlavy som si zozadu rozsekol o rúčku kuchynskej linky... Pohotovosť, otras mozgu, CT vyšetrenie a šitie,“ opísal druhý vážny úraz hlavy v priebehu dvoch týždňov. Dagovi prajeme skoré zotavenie.