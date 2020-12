Nečakaná návšteva na Farme: Attila Végh dostal výprask... Neuveríte, kto ho porazil!

Attila prišiel na statok podporiť piatich súťažiacich, ktorých už zajtra večer čaká súboj o finále. Na zahriatie však museli absolvovať ešte jednu výzvu - a to postaviť sa proti Véghovi. Mužov čakalo pretláčanie, ženy zasa robili kliky. Zápasník musel tromfnúť každú jednu z nich. Aby zápasník vyhral, musel pretlačiť chlapa alebo urobiť trikrát viac klikov ako konkrétna dáma.

Attila si to so súťažiacimi rozdal v pretláčaní Zdroj: TV Markíza

Človek by si pomyslel, že pre športovca, ktorý na lopatky dostal nielen Vémolu, ale aj mnoho ďalších súperov, bude niečo podobné absolútnou hračkou. Ako sa však ukázalo, úplne tak to nebolo. Medzi mužmi sa totiž našiel niekto, kto bol Attilu schopný poraziť. A to isté platí aj o nežnejšom pohlaví.

Dámy dostali za úlohu robiť kliky Zdroj: TV Markíza

Jednu zo súťažiacich Attila bez problémov tromfol, s ďalšími dvomi to však už mal ťažšie. Do laty ho dokonca dali súťažiaci, o ktorých by ste to zrejme vôbec nepovedali. Ako to dopadlo a ktorým z farmárov sa podarilo zápasníka poraziť, sa dozviete už dnes večer na obrazovkách televízie Markíza!