Rozchod markizáckych milencov: Dráma skončila... Zmierenie rovno pred kamerami!

BRATISLAVA - Na toto mnohí čakali! Milenecké nezhody či rozchody nie sú zrovna vecou, ktorú by ľudia radi riešili verejne. No a dvojnásobne to platí o verejne známych ľuďoch. Lenže čo zostáva tým, ktorých vzťah započal a zároveň aj skončil rovno pred kamerami počas reality šou?

Dvanásta séria Farmy je takmer za nami - už počas paitku sa dozvieme, kto sa stane jej víťazom a zároveň si domov odnesie rozprávkovú výhru v hodnote 75 000€. V hre o ňu po včerajšku zostalo 5 súťažiacich. Už dnes večer sa proti sebe postavia Xénia, Lukáš, Erik, Vladislav a Henrich. No a práve posledný z menovaných si kvôli romantickým vzťahom stihol niekoľkokrát zavariť.Najprv mal pomer s kontroverznou Nikol z Bratislavy, len pár hodín po jej odchode však svoju pozornosť obrátil na jej najlepšiu kamarátku z farmy.

Henrich konečne naberie odvahu a Nikole sa ospravedlní Zdroj: TV Markíza

Jeho "ex", ktorá ich nečakaný románik po celý čas sledovala z Chalúpky, túto zradu znášala mimoriadne ťažko. No a niet sa čo čudovať, že na jej stranu sa potom priklonila väščina divákov, keďže nôž do chrbta jej bodli práve tí dvaja ľudia, ktorých pokladala za svojic najbližších. Nikola im potom obom vypláchla žalúdky. Keď sa spolu s ostanými chalúpkarmi vrátila do farmárskej arény, aby zbojovala o návrat na statok, nič im nedarovala.

„Pamätám si na rozhovor s Monikou, keď mi povedala, že sa chce Rebeka na mňa podobať. Môžeš nosiť moje oblečenie, dať si rovnaké vlasy, môžeš po mne zobrať každého. Mnou ale nebudeš. Plakať, keď vypadávam, plakať pri liste od mojej dcéry, plakať pri liste, ktorý som poslala na Farmu... Je to celé umelé, falošné. Normálne suterén,” povedala Rebeke a hneď potom si podala Heňa.

Zdroj: TV Markíza

Svojho bývalého farmárskeho milenca vtedy taktiež vôbec nešetrila. „Jeden týždeň hovoriť jednej, že ju máš rád, druhý týždeň... Dobre. Nič sme si nesľúbili. Je mi to jedno, povedzme si na rovinu, v reále by sme sa ani nepozdravili, ani by som si ťa nevšimla, nie si môj level. A myslím si, že ani jej. Jej sa páčia bavoráky,” naložila Kuľkovi, ktorého jej preslov mimoriadne vykoľajil a sám priznal, že v tom momente by najradšej utiekol.

No a pri príležitosti dnešného semifinále sa na Farmu vrátia všetci súťažiaci - vrátane Nikol a Rebeky. Mnohí preto očakávajú, že atmosféra bude opäť mimoriadne dusná. Lenže vyzerá to tak, že Heňo si naplno uvedomí, čo ho čaká. Keď bude mať preslov k vypadnutým súťažiacim a Evelyn ho vyzve, aby sa obhájil a presvedčil svojich bývalých kolegov, aby ho posunuli do finále, on túto možnosť nevyužije. Namiesto toho sa pred očami Nikol i Reby ospravedlní za svoje správanie.

Uverí Nikol jeho ľútostivým slovám? Zdroj: TV Markíza

„Ja nejdem rozprávať, prečo si zaslúžim ísť do finále. Ja by som túto chvíľku využil na to, aby som sa ospravedlnil ľuďom, ktorým som tu ublížil. Je mi to zo srdca ľúto. A nečakám, že mi odpustíte, ale chcem, aby ste to vedeli," povedal Heňo, pričom zrejme každému bolo jasné, že jeho vyznanie patrí najmä Nikol. No a keď sa na ňu presunula kamera, bolo zjavné, že ju slová Henricha obmäkčili.

Po súboji o finále to už vyzeralo tak, že dvojica predsa len prišla k zmiereniu. Kuľko totiž nabral odvahu a kým predtým sa s Nikolou nedokázal ani rozlúčiť a pozrieť sa jej do očí, teraz za ňou prišiel a ospravedlnil sa jej aj osobne. „Prepáč mi to, Niki," povedal jej a vzápätí ju objal. Jeho niekdajšia farmárska parťáčka zo seba v tom momente vypustila niečo, čo nikto nečakal. No a ako to dopadlo - a rovnako aj to, kto sa prebojoval do finále, sa dozviete už dnes večer na obrazovkách televízie Markíza!