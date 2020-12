Vinczeovci v karanténe: Adela je POZITÍVNA na koronavírus... FOTO Nevieme, čo bude ďalej!

O tom, že koronavírus sa dostal aj k nim domov, informoval moderátor. Na svojom Instagrame zverejnil príspevok, kde opísal, čo momentálne prežívajú. Zatiaľ to, našťastie, vyzerá tak, že vážnejšie komplikácie zdravotného stavu sa im vyhli. Adelin manžel podstúpil testy a zatiaľ sa stále teší z negatívneho výsledku. „Pozdravujeme vás z karantény. Adelka je pozitívna, ja po čerstvom PCR teste opäť negatívny - zatiaľ," uviedol.

Zároveň dodal, že doteraz žiadne výrazné príznaky ochorenia nenastúpili.povedal otvorene Viktor vo svojom príspevku, ktorý dopĺňala spoločná fotografia s jeho manželkou.

Adela Vinczeová je pozitívna na koronavírus Zdroj: Instagram V.V.

Plány na spoločné trávanie času v karanténe sú však pomerne jasné a to, že sú zatvorení vo svojom domove, im evidentne vrásky na čele nerobí. „Ak budeme mať ľahký priebeh, chystám sa na poriadne ekologické storky aj na poriadnu karanténnu literatúru. Ešte minulý týždeň som by som nepovedal, že naša zimná dovolenka sa bude odohrávať na adrese trvalého pobytu, ale keď už som teda uväznený v tomco covid rezorte, aspoň je to s mojou najobľúbenejšou parťáčkou," dodal moderátor.

Maželom Vinczeovcom, samozrejme, prajeme, aby sa vyhli akýmkoľvek ďalším koronavírusovým komplikáciám a najmä pevné zdravie!