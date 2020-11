Markizácka herečka je tehotná: So známym manželom čaká druhé dieťa!

BRATISLAVA - Herečka Gabika Marcinková (32) je aktuálne divákom Markízy známa ako učiteľka Klaudia z markizáckeho seriálu Pán profesor. No na nejaký čas si zrejme brunetka bude musieť od herectva dať pauzu. Je totiž druhýkrát tehotná!

Gabriela Marcinková sa nedávno na obrazovkách Markízy objavila aj v zábavnej šou 2na1. Už tam indície nasvedčovali tomu, že by mohla byť druhýkrát tehotná. Nezúčastnila sa totiž záverečného Stress testu, pri ktorom, ak známe tváre neodpovedajú na položenú otázku promptne, stroj ich vystrelí do výšky.

Namiesto Gabiky v šou 2na1 Stress test podstupoval jej manžel Martin Mihalčín. Zdroj: TV MARKÍZA

Herečka vtedy povedala, že sa úlohy nemôže vzhľadom na aktuálny stav zúčastniť. Priamo však nič nepotvrdila. Ani v úplnom závere šou nepredviedla svoj povestný talent na prekážkový beh. To tiež komentovala, že to aktuálne nemôže ukázať... Náznaky teda boli, no až teraz tmavovláska všetko otvorene priznala.

„Veľmi sa teším, že onedlho budeme doma štyria. Pridávam sa teda k všetkým kolegyniam (aj nekolegyniam) a držím nám palce, aby všetko dobre dopadlo,“ povedala pre portál markiza.sk šťastná herečka. Tá má s manželom Martinom Mihalčínom zo skupiny Heľenine oči už dvojročnú dcérku Emku.

Budúcim dvojnásobným rodičom gratulujeme!